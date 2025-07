Policija pridržala še tri osumljence po napadu na 72-letnika na območju Kleč

Policija je sporočila, da je v povezavi z nasilnim napadom na 72-letnika na območju Kleč, ki se je zgodil pretekli teden, prostost odvzela še trem osumljencem kaznivega dejanja nasilništva. Vsi osumljenci so polnoletne osebe, prijeli so jih tudi v sodelovanju z romsko skupnostjo. Dve osebi so prijeli na območju Novega mesta in eno na območju Ljubljane.

"V povezavi z nasilnim dejanjem na območju Kleč v Ljubljani so policisti danes prostost odvzeli še trem osumljencem kaznivega dejanja nasilništva. Kriminalisti nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Spomnimo, pretekli teden se je na polju na območju Kleč v Ljubljani zgodil medosebni konflikt, v katerem so trije osumljenci zoper 72-letnega oškodovanca uporabili solzivec, ga fizično napadli in poškodovali.

Poškodovani 72-letnik je po napadu utrpel več poškodb, med njimi počeno ličnico ter hude podplutbe očesa.

Ljubljanski kriminalisti so sicer enemu osumljencu že v četrtek zvečer odvzeli prostost. Osumljen je kaznivega dejanja nasilništva, danes pa je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor.

V četrtek so se nato s pozivom k večji skrbi za varnost kmetov oglasili tudi na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Pozvali so k večji prisotnosti policijskih patrulj na kmetijskih območjih, še posebej v času zrelosti pridelkov, ter k vzpostavitvi sistema za hitro prijavo in obravnavo incidentov.

