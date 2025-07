Za napadalca na 72-letnega Toneta iz Kleč odredili pripor

Ljubljanski policisti so osumljenega kaznivega dejanja nasilništva, ki so ga pridržali po napadu na 72-letnega kmetovalca na območju ljubljanskih Kleč, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Ob tem nadaljujejo preiskavo ter identifikacijo preostalih udeleženih, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so dodali.

Po podatkih policije je na polju na območju Kleč v Ljubljani izbruhnil spor med osebami, v katerem so osumljenci zoper 72-letnega oškodovanca uporabili solzivec, ga fizično napadli in poškodovali.

Kot so poročali mediji, so starejšega kmetovalca v torek zvečer med delom na polju napadli in poškodovali trije storilci. V četrtek so se nato s pozivom k večji skrbi za varnost kmetov oglasili tudi na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Pozvali so k večji prisotnosti policijskih patrulj na kmetijskih območjih, še posebej v času zrelosti pridelkov, ter vzpostavitvi sistema za hitro prijavo in obravnavo incidentov.

Osumljencu, za katerega je bil zdaj odrejen pripor, so prostost odvzeli v četrtek zvečer.