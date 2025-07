Boštjančič: Slovenija je pripravljena na šok

Boštjančič je kot osrednji gost dogodka Finance v primežu geopolitike v pogovoru z direktorjem ISR Tinetom Kračunom spregovoril o aktualnih globalnih razmerjih in umeščenosti Slovenije v novo razvijajoči se mednarodni ureditvi. Sogovornika sta se dotaknila tudi izzivov in priložnosti za slovensko gospodarstvo v prihajajočih letih.

"Zaradi vrste razlogov je Slovenija v precej dobrem položaju, tega pa se v resnici ne zavedamo," je ocenil minister. Kot prednost med drugim vidi majhnost in pragmatičnost Slovenije, ki pa jo po njegovem prepričanju premalo izkoriščamo.

Ob tem je poudaril, da tuje institucije, kot so bonitente agencije in investicijske banke, Slovenijo vidijo bistveno bolje, kot mi vidimo sami sebe.

Slovenija je postala država z najvišjo bonitetno oceno

Sogovornika sta ob tem spomnila, da je agencija Standard & Poor's v začetku junija zvišala bonitetno oceno Slovenije z AA– na AA in ji pripisala stabilne obete. Slovenija je s to oceno postala država z najvišjo bonitetno oceno v skupini držav srednje in vzhodne Evrope.

Ministrstvo za finance, predvsem državna zakladnica, po Boštjančičevih zagotovilih obenem veliko dela na čim večji zaščiti Slovenije pred finančnimi šoki. Je pa minister pri tem ravno majhnost Slovenije navedel kot težavo, saj so slovenske obveznice posledično bistveno manj likvidne kot recimo nemške.

Po Boštjančičevih besedah se strateško pripravljajo na morebitne šoke. Izdali so obveznico na japonskem trgu, naslednje leto naj bi jo tudi na kitajskem trgu. Foto: Bojan Puhek

Zato se po Boštjančičevih besedah strateško pripravljajo na morebitne šoke. Izdali so obveznico na japonskem trgu, naslednje leto naj bi jo tudi na kitajskem trgu.

"Glavni razlog za to je, da imamo, če se zgodi kriza na finančnem področju, relativno širok nabor trgov, kamor lahko gremo," je pojasnil.

V Sloveniji je po ministrovem mnenju obenem treba okrepiti razvoj kapitalskega trga. Med razlogi je, da proračuni na srednji in dolgi rok ne bodo mogli financirati vseh želja in potreb, ki jih imajo posamezne države. "Treba se bo povezovati s privatnim sektorjem," je poudaril.

Boštjančič vidi veliko priložnost za Slovenijo

V luči trenutnih razmer v svetu Boštjančič vidi veliko priložnosti za Slovenijo v tem, da se osredotoči na določena področja. Država mora jasno povedati, katera so ta področja, in nato tja ciljno vlagati. Sam zagovarja vlaganja v farmacijo in biotehnologijo.

Sogovornika sta se dotaknila tudi obrambnih izdatkov v okviru deklaracije zveze Nato.

Foto: Bojan Puhek

Minister bo skupaj z veleposlanikom pri zvezi Nato Andrejem Benedejčičem o tej temi sicer podrobneje spregovoril popoldne v izjavi za medije. Je pa v pogovoru s Kračunom poudaril, da obrambni izdatki ne bodo imeli tako dramatičnega vpliva na slovenski proračun, kot se to prikazuje v javnosti.

Boštjančič je v luči spreminjanja geopolitičnih odnosov dejal, da se politika ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa v resnici ni bistveno spremenila, novi predsednik ima zgolj drugačen pristop.

Po ministrovem mnenju bi bila napačna poteza Evrope, da bi se začela umikati od ZDA. Obenem ne verjame, da je odgovor strateško povezovanje s Kitajsko.

"Zavezništvo z ZDA je pomembno in ostaja, ampak osredotočiti se je treba na Evropo," je še dejal minister.