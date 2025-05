Vlada z dvigom trošarin na alkoholne pijače, predvsem pivo, po pojasnilih ministra za finance Klemna Boštjančiča in ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Ruper zasleduje predvsem cilje zdravstvene politike. Alkohol je namreč eden ključnih javnozdravstvenih problemov, sta izpostavila. Sedemodstotni dvig je po Boštjančičevih besedah kompromis.

Z uredbo, ki jo je vlada sprejela maja, se bodo s 1. junijem trošarine na alkohol in alkoholne pijače, ki so predmet trošarine, zvišale za sedem odstotkov.

Strateški svet za zdravje je sprva predlagal spremembo višine trošarin na alkohol in alkoholne pijače v višini uskladitve z inflacijo, in sicer od zadnje spremembe trošarine, kar bi pomenilo zvišanje v višini 25,7 odstotka. Potem ko je finančno ministrstvo opravilo več razgovorov z deležniki, je predlagalo občutno nižji, sedemodstotni dvig trošarine.

"Iskali smo kompromis med pričakovanji zdravstvene stroke in pričakovanji gospodarstva. Nihče ni zadovoljen, ampak običajno je tako pri kompromisih," je v današnji izjavi za medije v Ljubljani poudaril minister Boštjančič.

Boštjančič: Trošarine na alkohol se niso zvišale več kot deset let

Trošarine na alkohol se po njegovih besedah niso zvišale več kot deset let, v tem vmesnem času pa so maloprodajne cene alkoholnih izdelkov narasle.

Kot je izpostavil, so za leto 2024 obračunani prihodki od trošarin na alkohol in alkoholne pijače znašali 123,6 milijona evrov. Od tega 88,7 milijona evrov predstavljajo trošarine na pivo, pri tem trošarine na pivo malih proizvajalcev 950 tisoč evrov oz. manj kot 0,8 odstotka vseh trošarin na alkohol.

"Stvar, ki je zelo pomembna in se nanjo ves čas pozablja, je, da ne gre za dajatev, ki jo plačujejo proizvajalci, gre za dajatev, ki jo plačujemo potrošniki, ko kupujemo alkoholne izdelke kjerkoli že, v trgovinah ali v restavracijah," je dejal minister.

Bodo spremembo trošarine plačali potrošniki?

Zaradi zvišanja trošarine bi se prihodki iz naslova trošarin za pivo, ki ga proizvedejo mali pivovarji, po oceni ministrstva povečali za 67 tisoč evrov na leto. Za vse proizvajalce piva, male in velike, pa bi sprememba trošarine pomenila 6,3 milijona evrov letno več.

Ob trenutnih cenah piva na trgu se bo cena 0,5 litra piva, če ta vsebuje pet odstotkov volumenskega alkohola, zvišala za 2,6 centa. Za male pivovarje se bo torej zvišala za manj, natančneje 1,3 centa. Vse ob predpostavki, da se sprememba trošarine prenese v končno ceno piva in se preostale sestavine cene piva ne spremenijo, je še dejal minister.

Po oceni finančnega ministrstva bi zvišanje trošarine za vse male proizvajalce piva pomenilo 67 tisoč evrov dodatne trošarine na leto, kar je v povprečju približno 700 evrov na malega proizvajalca piva na leto. Odločitev, ali se bo sprememba trošarine odrazila v končni ceni piva in prenesla na potrošnika, je prepuščena proizvajalcem in trgovcem.

Pivovarji na nogah

Medtem slovenski pivovarji pozivajo vlado, naj umakne za 1. junij napovedano zvišanje trošarin na pivo, pristojna ministrstva, zlasti finančno, pa k razumevanju in iskanju nadaljnjih rešitev. Kot so opozorili na novinarski konferenci, bijejo plat zvona, saj bi lahko dvig marsikatero pivovarno pahnil v rdeče številke in jo na koncu potopil.

Direktorica GZS - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc je poudarila, da je bilo za gospodarstvo v zadnjem obdobju sprejetih 11 novih finančnih bremen, višja trošarina na pivo pa je nov udarec za dejavnost pivovarstva. "Mi vemo, da moramo kot sektor prispevati svoje, pa vendarle je nekje točka preloma in to smo pri pivovarstvu že zdavnaj prekoračili," je prepričana.

Slovensko pivovarstvo po njenih besedah v državni proračun prispeva 290 milijonov evrov, od tega na podlagi trošarine 90 milijonov evrov. Ob tem vsako delovno mesto v sektorju pomeni šest delovnih mest v drugih panogah, tako da skupaj zagotavlja več kot osem tisoč delovnih mest.

Kot je še povedala Zagorc, je v Sloveniji k plačilu trošarine zavezanih 94 pivovarn, od katerih je ena večja, in sicer Pivovarna Laško Union, preostale pa so kraft pivovarne, na katere sta vezana tudi gostinstvo in turizem. Višje trošarine na pivo bodo imele negativne posledice tudi na ti dve panogi, je posvarila.

Predsednik Združenja slovenskih pivovarn in predstavnik pivovarne Reservoir Dog Andrej Sluga je podčrtal, da osnovni problem ni zvišanje trošarine, temveč dejstvo, da je ta že zdaj med višjimi v EU. Kot je bilo mogoče slišati danes, je 70 odstotkov višja od trošarine v Italiji, 140 odstotkov višja od tiste na Hrvaškem, 150 odstotkov višja kot v Avstriji in 180 odstotkov višja kot na Madžarskem.

Ustrezna cenovna politika je povezana s povpraševanjem po alkoholu

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je dodala, da si na področju alkoholne politike z vidika javnega zdravja želijo uvedbe ukrepov, ki bodo prispevali k zmanjšanju dostopnosti do alkohola oz. alkoholnih pijač, seveda predvsem za ranljive skupine, kot so otroci in mladostniki.

"Znanstveno je namreč dokazano, da je ustrezna cenovna politika povezana s povpraševanjem po alkoholu. Seveda imamo še druge ukrepe, kot so omejitev fizičnega dostopa ali omejitev oglaševanja alkoholnih pijač," je poudarila. Dodala je, da je v Sloveniji alkohol eden izmed najbolj razširjenih psihoaktivnih snovi in povzroča številne negativne posledice za zdravje in za življenje posameznikov, s tem pa tudi njihovih družin in celotne družbe.

Slovenija se uvršča med države, ki imajo eno najvišjih porab alkohola. "Alkohol je eden od vodilnih dejavnikov za breme bolezni, absentizem, prezgodnjo smrtnost, povezan je z več kot 200 bolezenskimi stanji, med katerimi so tudi številne vrste raka, bolezni jeter, duševne motnje, je tudi pomemben dejavnik tveganja za poškodbe, vključno s prometnimi nesrečami in delovnimi nesrečami, prav tako tudi s samomori in nasiljem," je podčrtala.

Sledijo trošarine na vino?

Predsednica strateškega sveta za prehrano Nataša Fidler Mis in predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj sta v skupni izjavi poudarila, da se v Sloveniji že vrsto let soočamo z resnimi izzivi na področju javnega zdravja, med katerimi izstopajo prekomerno uživanje alkohola, sladkih pijač in tobačnih izdelkov. Ti izzivi neposredno prispevajo k bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni, ki ne le poslabšujejo kakovost življenja prebivalcev, temveč tudi močno obremenjujejo zdravstveni sistem.

"V podporo nedavno sprejeti uredbi vlade o povišanju trošarin na alkohol, zlasti pivo, želiva poudariti, da so razlogi za ta ukrep trdno utemeljeni z vidika varovanja zdravja prebivalstva. Zvišanje trošarin ni usmerjeno v ustvarjanje dodatnih proračunskih prihodkov, ampak predvsem v zmanjšanje dostopnosti alkohola, kar dokazano vodi k zmanjšanju njegove porabe, zlasti med mladimi," sta zapisala v sporočilu.

Ministra sta pojasnila, da se pogovarjajo tudi o trošarinah na vino, a sta oba izpostavila njegov posebni status.