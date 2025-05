"Ko smo pred tremi leti zastavili skupno pot, so bile razmere v državi izredno zahtevne. Danes pa lahko trdimo, da smo postavili zdrave temelje, na katerih lahko gradimo boljšo prihodnost," je ob tretji obletnici mandata dejal predsednik vlade Robert Golob. Vlada Goloba, ki je mandat prevzela sredi energetske in geopolitične krize, je izvedla obsežen sklop reform, investicij in strateških premikov. "Temelji so postavljeni," je dejal Golob in poudaril: "Odločili smo se za pot, ki išče rešitve skozi socialni dialog. Ne hitimo za všečnostjo, ampak za dolgoročnimi rešitvami." Po njegovih oceni je Slovenija danes tudi bolj vključujoča in odpornejša, kot je bila ob vstopu te vlade v mandat.

Premier je poudaril, da ni šlo za hitro politiko všečnosti, temveč za rešitve, ki so dozorevale skozi pogovore z deležniki. "Danes je večina razvojnih izzivov odgovorjenih. In to je tisto, kar šteje," je dodal. Ob njem sta bila tudi gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han ter ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko. Vsi trije so poudarili, da se ključni premiki zgodijo takrat, ko je politika pripravljena na kompromis, tudi če to pomeni počasnejše sprejemanje odločitev.

Otok demokracije, ki ga opazujejo tudi v tujini

Premier je poudaril, da se Slovenija danes uvršča med redke evropske države, kjer človekove pravice, pravna država in spoštovanje drugačnosti niso le besede na papirju, temveč vsakodnevna praksa. "V Evropi in tudi v ZDA se danes mnogi ozirajo k nam – ker se zavedajo, da takšnih otokov demokracije ne bo vedno več," je dejal. Ambicija te koalicije po njegovih besedah tako ni več zgolj dokončanje mandata, temveč jasna zaveza, da se pot sodobne, vključujoče in socialne države nadaljuje tudi po naslednjih volitvah. Verjame, da se bo ta pot nadaljevala skupaj z obema koalicijskima partnericama.

Foto: STA

Varnost je družbeni kapital

Golob se je posebej dotaknil redefinicije varnosti: "Danes lahko s ponosom rečemo, da je Slovenija vključujoča in tudi odpornejša, kot je bila pred tremi leti." Po njegovih besedah danes varnost ni več stvar orožja, temveč stvar konkurenčnosti države, povezanosti in znanja. "Delovati moramo kot povezana skupnost, opolnomočena z znanjem. Takšna družba se zna odzvati na izzive, ki nam jih postavlja življenje," je povedal. Pri tem ostajajo ključni stebri javne storitve – zdravstvo, šolstvo in socialni sistemi. Kot je poudaril premier, so to temeljne razlike med Slovenijo in njenimi sosedami: "Gradimo družbo solidarnosti. Na to sem ponosen."

Od besed k izvedbi: zdravstvo, oskrba, stanovanja

Golob je v govoru navedel konkretne dosežke – med njimi najzahtevnejše operacije v UKC Ljubljana, ki so v Sloveniji dostopne vsem. "Transplantacije srca niso privilegij, ampak pravica. In to je mogoče samo v močno organiziranem javnem zdravstvu," je dejal. Na področju dolgotrajne oskrbe je pojasnil, da bo pomoč ljudem na domu postopoma prešla z ramen svojcev na ramena države. "Gre za spoštovanje človekovega dostojanstva. To mora biti politična prioriteta, ne programska točka," je dodal.

Foto: STA

Han: Dialog živimo, ne le govorimo o njem

Minister Han je v nastopu poudaril, da so bila prva tri leta mandata izjemno kompleksna. "Imeli smo vojno, energetsko krizo, visoko inflacijo. A ljudem in podjetjem smo znali stati ob strani," je dejal. O delovanju vlade je dodal: "Nobena vlada ne bo uspešna, če pozabi na ljudi. In ta vlada nanje ni pozabila – ne na zaposlene ne na podjetnike. Dialog z deležniki ni fraza. Je praksa. Včasih počasnejša, a na dolgi rok trdnejša."

Vlada po njegovih besedah ne skriva, da so se pri nekaterih zakonih – kot je zakon o gostinstvu – pojavile dileme. "Smo vlada, ki zna priznati napako in jo popraviti. In to je zame definicija odgovorne politike."

Han: "Imeli smo vojno, energetsko krizo, visoko inflacijo. A ljudem in podjetjem smo znali stati ob strani." Foto: STA

Stanovanjska politika kot simbol preboja

Ministrica Vrečko je spomnila, da je vlada sistemsko naslovila izzive, ki so bili zapostavljeni že trideset let: "Stanovanjska politika, ki je desetletja stala v predalu, je končno dobila jasen okvir, zakonodajo in tudi denar. Milijarda evrov v desetih letih – to je zgodovinski premik," je dejala.

Po njenem prepričanju je bistvo uspeha v pripravljenosti na kompromis: "V zadnjih treh letih je bilo veliko pogovorov, različnih pogledov, a zaveza je vedno obstala – da rešitve tudi najdemo. Kompromis ni slabost, je temelj demokracije." Poudarila je, da se je vlada lotila tudi tem, ki niso bile politično priročne, ker ne prinašajo hitrih točk: dolgotrajne oskrbe, osamosvojitve kulture od političnega vpliva in sistemske stanovanjske zakonodaje.

“Delamo z mislijo na prihodnost,” je dejal Golob in se ob tem zahvalil koalicijskima partnerjema in poudaril, da “nimajo vedno enakega mnenja o vsaki stvari, a ko je najtežje in ko gre za javno dobro, stopijo skupaj in delujejo enotno”. Foto: STA

Fokus ni konec mandata – fokus je nadaljevanje

Čeprav bi lahko tretje leto vladanja označili kot prelomno – tudi zaradi začetka volilnega ogrevanja – koalicija jasno sporoča, da ostaja operativna. "Ne ukvarjamo se s tem, ali bomo zdržali do konca. Ukvarjamo se s tem, kaj moramo še narediti – in kaj želimo nadaljevati v naslednjem mandatu," je povedal Golob. "Ponujamo vizijo moderne socialne države, ki temelji na vključenosti, opolnomočenju in znanju. Ta vizija presega en mandat. In v njej vidimo nadaljevanje, ne zaključek," je še dodal.

Tako Golob kot Han in Vrečko so v svojih nastopih večkrat poudarili, da ne gre zgolj za izpolnjevanje trenutnih nalog, ampak za oblikovanje temeljev za naslednji mandat. "Delamo z mislijo na prihodnost," je dejal Golob in se ob tem zahvalil koalicijskima partnerjema in poudaril, da "nimajo vedno enakega mnenja o vsaki stvari, a ko je najtežje in ko gre za javno dobro, stopijo skupaj in delujejo enotno".