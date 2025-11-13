Po poročanju več medijev bo vlada odločitev o nakupu finskih osemkolesnikov patria sprejela po parlamentarnih volitvah prihodnje leto. Minister za obrambo Borut Sajovic je na današnji seji vlade kot razlog navedel nadgradnjo načrtovane različice vozil z daljinskim sistemom, ki po njegovih besedah terja določen čas, poroča N1.

Z odločitvijo o preložitvi nakupa naj bi bili zadovoljni vsi člani vlade, v Levici pa so znova poudarili, da kakršnikoli nabavi orožja v stranki nasprotujejo, še poroča omenjeni portal.

Nižji stroški od načrtovanih

Da bodo pogodbo s finsko Patrio o nakupu prvih 53 oklepnikov podpisali junija letos, so na ministrstvu za obrambo napovedali v mesecu maju. Obrambni minister Borut Sajovic je konec septembra dejal, da se lahko postopki za nakup zaključijo v roku enega meseca, in ocenil, da bodo stroški nižji od načrtovanih.

Sklep o nadaljevanju postopka nakupa in dobave osemkolesnih bojnih vozil patria je vlada sprejela na seji v začetku letošnjega leta. Takrat so potrdili nadaljevanje postopka nakupa skupno 106 oklepnikov prek javnega naročila s postopki pogajanja s finsko vlado oziroma finskim obrambnim ministrstvom za dve bojni bataljonski skupini, okvirni znesek projekta pa ocenili na 700 milijonov evrov.

Za nakup vozil se je sicer odločila prejšnja vlada, ko je bil obrambni minister Matej Tonin.