Vlada je pred tednom dni na njegovo željo razrešila Damirja Črnčeca z mesta državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo. Črnčec, ki odhaja na Slovenski državni holding (SDH), bo na položaju do petka, zato je pričakovati, da bi vlada lahko že danes odločala o njegovem nasledniku. Sajovic je v nedavnem intervjuju za STA dejal, da bo novega državnega sekretarja najprej iskal znotraj ministrstva. Neuradno je tako slišati, da naj bi ga zamenjal Boštjan Pavlin.

Četudi točke ni na dnevnem redu, pa bi lahko bila po nekaterih napovedih danes na mizi ministrov tudi informacija o možnostih nakupa 106 osemkolesnikov. Premier Robert Golob je pred časom kot najverjetnejšega omenjal nakup finskih patrij. Minister za obrambo Sajovic pa je za STA dejal, da "če smo z delom tehnike, ki jo imamo že kar nekaj let, na področju osemkolesnikov zadovoljni, potem vemo, v katero smer je približno treba iti in to nadgraditi". Posel bo potekal med ministrstvoma dveh držav in izbranim izvajalcem, brez posrednikov.

Okrepili bi zdravstveno infrastrukturo z vojaškim delom bolnišnice

Minister je nedavno povedal tudi, da si želi več projektov t. i. dvojne rabe, torej za vojaške in civilne potrebe. Eden takih projektov je okrepitev zdravstvene infrastrukture z vojaškim delom bolnišnice. O korakih za pripravo idejnega projekta v več slovenskih bolnišnicah bi prav tako lahko vlada razpravljala danes.

Sicer pa je na dnevnem redu seje med drugim predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katerim bi uvedli nov državni praznik dan znanosti, ki bi ga praznovali 10. novembra. To bo po mnenju predlagateljev pripomoglo k širši prepoznavnosti pomena znanosti in znanstvenih dosežkov.