Komisija DZ želi pojasnila o načrtovanem nakupu patrij

Komisija DZ za nadzor javnih financ je na današnji seji sprejela sklep, v katerem je ministrstvo za obrambo (Mors) pozvala, da jim predloži poročilo o nakupu bojnih kolesnih vozil 8x8. Minister za obrambo Borut Sajovic je zagotovil, da bo nabava transparentna, nekateri člani komisije pa menijo, da so pri nakupu korupcijska tveganja.

Komisija je Morsu naložila, naj v poročilu navede razloge za nakup osemkolesnikov od podjetja Patria, utemelji postopek nakupa in cene ter predstavi nadaljnje aktivnosti s časovnimi mejniki. Predvsem jih zanima, od kod prihranek 400 milijonov evrov v primerjavi z nakupom boxerjev, h kateremu se je zavezala prejšnja vlada, zdajšnja pa ga je preklicala.

Mors so v sklepu tudi pozvali, naj jim v 14 dneh predloži še investicijsko dokumentacijo in raziskavo trga, ki so jo na ministrstvu opravili v zvezi z nakupom.

NSi: Nakup "da", vendar mora biti transparenten

Poslanec NSi Janez Žakelj je v imenu predlagatelja na seji dejal, da so sejo v stranki med drugim sklicali, ker jih zanima, kaj bo Slovenija dobila za 700 milijonov evrov. "Želimo si, da je ta nakup transparenten in da svojim vojakom zagotovimo največjo možno zaščito," je poudaril Žakelj.

Dodal je, da mir ni samoumeven, kar kažejo tudi dogodki v neposredni soseščini. Vse članice Nata se zavedajo, da je treba v varnost investirati, zato si tudi v NSi želijo nakupa, vendar mora biti ta transparenten.

Predsednik komisije Jernej Vrtovec pa se je vprašal, kakšna bo cena patrije z oborožitvijo ter brez. Prav tako ga je zanimalo, ali gre pri oborožitvi za preizkušen sistem ali prototip.

Nakup "na ključ"

"Kupujemo popolno opremljeno bojno osemkolesno vozilo, ki zagotavlja varnost in mobilnost dragocenim pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske," je na seji zagotovil minister za obrambo Borut Sajovic. Šlo bo za bojna kolesna vozila z vsemi integriranimi sistemi, "na ključ", je povedal.

Za delovanje patrij bo jamčil proizvajalec, je navedel Sajovic, dogovor in javno naročilo za nakup pa na ministrstvu peljejo skladno z zakonodajo v sodelovanju s finskim obrambnim ministrstvom. "Denarja ne bomo nakazovali preko posrednikov, samo neposredno na finsko ministrstvo za obrambo, ki bo potem skupaj s proizvajalcem poskrbelo, da bodo vozila dokončana, narejena, testirana, maksimalno varna in seveda dobavljena," je zagotovil.

Nakup prek ministrstev obeh držav

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin je dejal, da finska zakonodaja ne omogoča nakupa vlada-vladi, je pa izvedljiv nakup prek ministrstev obeh držav.

Sajovic je spomnil, da je finančni okvir nakupa 700 milijonov evrov, kar pomeni dobrih šest milijonov evrov za eno vozilo. Ponovil je, da bodo pri nakupu prihranili več kot 400 milijonov evrov in da bi bila vozila boxer dražja, da pa so nekateri podatki tajni, zato bi natančne podatke pojasnil na zaprti seji.

Sajovic: Primerjajo se jabolka in hruške

Boli pa ga, je dejal, da se v javnosti enkrat primerjajo vrednosti boxerjev in patrij z davkom, drugič pa brez. Prav tako je treba upoštevati, da bi bila cena boxerjev bistveno višja v nadaljevanju nakupa kot pri vzdrževanju.

Generalni direktor direktorata za logistiko na ministrstvu Željko Kralj je dodatno navedel, da bi bil dejanski strošek nakupa 45 vozil boxer z upoštevanjem osnovne cene, eskalacije in davkov 387 milijonov, kar pomeni 8,6 milijona evrov na vozilo. Pri tem pa je treba dodati tudi stroške radijskih naprav in nekatere druge stroške, kar bi pomenilo slabih 13 milijonov na vozilo z vključenim davkom.

Glede časovnice nakupa patrij je Pavlin dejal, da bodo kmalu opravili sklep o začetku postopka naročila, nato pa bodo v marcu opredelili razpisno dokumentacijo za nakup, aprila pripravili ponudbo, nato pa opravili dodatne analize in premisleke, še v prvi polovici leta pa se bodo odločili o oddaji naročila.

Kordiš podpira odstop od nakupa

Seje komisije se je udeležil poslanec Levice Miha Kordiš, ki je dejal, da je orožarska industrija ena najbolj koruptivnih. Predlagal je sklep, da komisija naloži vladi, da odstopi od namere nakupa patrij, predvidena sredstva pa nameni socialni in zdravstveni varnosti. Sklepa ni podprl nobeden od članov.

Ministrstvo bo po napovedih nabavo izvedlo v dveh fazah. V prvi bodo v obdobju 2025–2028 kupili 53 oklepnikov patria, ki bodo namenjeni opremljanju srednjega bojnega izvidniškega bataljona. V drugi fazi pa bodo v obdobju 2027–2030 kupili še 53 vozil za srednjo bojno bataljonsko skupino. Sajovic je prejšnji teden podpisal pismo o nameri, na podlagi katerega bo finsko obrambno ministrstvo slovenskemu nudilo podporo pri predvidenem nakupu osemkolesnikov finskega podjetja Patria.