Višje sodišče v Mariboru je potrdilo sklep, s katerim je Okrožno sodišče v Kranju predsedniku SDS Janezu Janši naložilo, da mora tožilki in sodnikom v zadevi Patria, od katerih je terjal odškodnino, povrniti stroške pravdnega postopka. Pri tem je višino priznanih stroškov še nekoliko povišalo, in sicer na skupno 30.260.

Janša je od države, nekdanje tožilke Branke Zobec Hrastar ter sodnikov Barbare Klanjšek, Milana Štruklja, Vesne Žalik in Branka Masleše terjal nekaj več kot 900 tisoč evrov odškodnine. Očital jim je nezakonito delo v procesu Patria.

Postopek v tožbi zoper državo še teče ločeno, del proti tožilki in sodnikom pa se je končal januarja 2023 z za Janšo zavrnilno sodbo. Ker se predsednik SDS na sodbo ni pritožil, je sodišče aprila lani izdalo sklep, s katerim je odločilo še o pravdnih stroških. V sklepu je zapisalo, da mora Janša povrniti Zobec Hrastar stroške pravdnega postopka v višini 7.745,93 evra, Klanjšek v višini 7.609,43 evra, Štruklju, Žalik in Masleši, ki so imeli skupnega zastopnika, pa v skupni višini 7.291,90 evra.

Janša: Povampirjena sodniška kasta

Janša ter Zobec Hrastar in Klanjšek so se na tak sklep pritožili. Pritožbe je obravnavalo mariborsko višje sodišče, ki je sklep nižjega sodišča potrdilo, pri tem pa je Zobec Hrastar in Klanjšek priznalo še nekoliko višje stroške. Kot je razvidno iz sklepa, ki ga je na družbenem omrežju X objavil Janša, mora Zobec Hrastar povrniti 11.552,33 evra, Klajnšček 11.415,83 evra, Štruklju, Žalik in Masleši pa skupaj 7.291,90 evra sodnih stroškov. Skupaj 30.260 evrov. Zobec Hrastar in Klanjšek mora Janša dodatno povrniti še 205 oziroma 211 evrov stroškov pritožbenega postopka.

Janša je ob objavi na X opozoril, da je sklep višjega sodišča dokončen, saj gre za odločitev o stroških. Tako nanj ni mogoče zahtevati revizije na vrhovnem sodišču ali vložiti pritožbe na ustavno oziroma evropsko sodišče.

Ob tem je še zapisal, da sodnica kranjskega okrožnega sodišča Tanja Bizjak, ki sodi v omenjeni zadevi, že več kot leto dni ni razpisala naroka za preostanek odškodninske tožbe zoper državo. "Povampirjena sodniška kasta v službi izrojene levice verjame, da je nedotakljiva in da nikoli ne bo odgovarjala za kriva sojenja ter uničevanje posameznikov in družin," je zapisal.