Žakelj z vsemi topovi nad Sajovica

Kaj je razburilo poslanca krščanskih demokratov?

Janez Žakelj je zahtevo v parlamentarni postopek poslal po tem, ko je minister za obrambo Borut Sajovic prejšnji teden sporočil, da je vlada sprejela sklep o nadaljevanju postopka nakupa osemkolesnih bojnih vozil patria. Gre za nakup 106 oklepnikov prek javnega naročila s postopki pogajanja s finsko vlado oziroma finskim obrambnim ministrstvom za dve bojni bataljonski skupini. Okvirni znesek projekta je 700 milijonov evrov z davkom na dodano vrednost.

Rajši imajo stanovanja kot tanke

"Se še spomnite posvetovalnega referenduma, ki ga je leta 2022 izpeljala Levica in pozivala Slovenke in Slovence z gesli Stanovanja, ne tankov, Potegnimo zavoro in 780 milijonov za zdravstvo in podobne floskule. Ni stanovanj, zdravstvo je v razsulu, vlada tišči na gas pri obljubah, pri izvajanju pa vedno potegne zavoro. Sedaj koalicija skupaj z vlado Roberta Goloba obljublja 700 milijonov evrov za nakup 106 osemkolesnikov patria, pri tem pa bo privarčevala 400 milijonov," je na novinarski konferenci dejal Žakelj.

Tonin je bil boljši pogajalec

Po mnenju Žaklja je veliko boljši posel izpeljal predsednik krščanskih demokratov Matej Tonin, ki se je v času vlade Janeza Janše v vlogi obrambnega ministra dogovoril za nakup oklepnikov boxer. Žakelj je dejal, da je bila cena 45 boxerjev 281 milijonov evrov z vso oborožitvijo, kar pomeni 5,2 milijona evrov na vozilo, medtem ko je cena 106 patrij 700 milijonov evrov oziroma 6,6 milijona evrov na vozilo.

Poslanec v Evropskem parlamentu in predsednik NSi Matej Tonin se je v času vlade Janeza Janše v vlogi obrambnega ministra dogovoril za nakup oklepnikov boxer. Foto: STA

Žakelj je "pozabil" na DDV

A Žakelj ni povedal, da gre za ceno boxerjev brez DDV. Upoštevajoč ta podatek je bil posel prejšnje vlade vreden 343 milijonov evrov, torej 7,6 milijona evrov na vozilo, kar je milijon več kot v primeru patrij, kjer je DDV že upoštevan.

Jelena Juvan: V preteklosti vrsta napačnih odločitev, Slovenija zamuja Nakup patrij je smiseln, ker jih Slovenska vojska (SV) že ima, njeni pripadniki so usposobljeni za njihovo uporabo, pri nakupu opreme pa je treba slediti cilju kompatibilnosti ter poskrbeti za logistiko in vzdrževanje, za Siol.net analizira Jelena Juvan s katedre za obramboslovje Fakultete za družbene vede v Ljubljani. A Juvan opozarja, da je še pomembnejše dejstvo, da Slovenija že leta zamuja z oblikovanjem srednje bataljonske skupine in izvidniškega bataljona. Foto: FDV Izjemen skok cen zaradi Ukrajine "Ne glede na to, za kaj smo se zdaj odločili, smo prepozni. To so sistemi, ki jih SV potrebuje že leta. Tudi zdajšnji cilji in roki so dolgoročni, vprašanje je, če bodo sploh realizirani. V vmesnem času se je zgodila vojna v Ukrajini, razmere na trgu vojaške opreme so v primerjavi z razmerami pred tremi leti bistveno drugačne. Povpraševanje presega ponudbo, evropska vojaška industrija ne dohaja potreb držav po oborožitvi. Cene so izjemno poskočile, tako da je precej nerealno pričakovati, da bomo danes, ko se evropske države okrepljeno oborožujejo, katerikoli oborožitveni sistem lahko kupili ceneje kot pred tremi leti," pravi Juvan. Opozarja še, da je nestrokovno ocenjevati, kateri posel je ugodnejši, saj še niso znane točna cena nakupa 106 oklepnikov patria ter tehnične specifikacije boxerjev in patrij. Politika se vmešava v stroko "Glede nakupov za SV je bilo v preteklosti sprejetih že vrsto napačnih odločitev, predvsem z vidika vmešavanja politike v nekaj, kar je strokovno področje vojske. SV še vedno ni uspela zgraditi zmogljivosti, ki so glede na varnostne razmere na evropski celini lahko naš ključni prispevek k obrambi vzhodnega krila zavezništva in s tem tudi k naši varnosti."

Lupina ali polna oborožitev?

Žakelj se sicer še čudi, da "Levica mirno sprejema vladni sklep", in trdi, da ni jasno, kaj točno bo Slovenija dobila za 700 milijonov evrov – ali gre le za "lupino" ali pa za oklepnike patria z oborožitvijo. Na seji parlamentarnega odbora želijo med drugim še izvedeti, kako je vlada prišla do ocene stroškov, ali je že znana končna cena vozil, zakaj v načrtih razvojnih programov manjka okoli 35 milijonov evrov in kdo bo upravljal s 106 oklepniki glede na opozorila o pomanjkanju kadra v vojski.

Kje je Sajovic našel 400 milijonov prihranka?

"Če bi Slovenija dogovorjeno izpolnila, bi danes že imeli 30 sodobnih osemkolesnikov, do konca naslednjega leta pa 45 osemkolesnikov ter možnost oblikovanje srednje bataljonske bojne skupine," pravi Žakelj, ki pričakuje še argumentacijo, na čem temelji vladna ocena prihranka v višini 400 milijonov evrov v primerjavi z nakupom prejšnje vlade.

Minister za obrambo Borut Sajovic je prejšnji teden dejal, da so finski oklepniki glede na raziskavo trga optimalna izbira ob upoštevanju cene in varnostnih standardov. Kot je zagotovil, bodo dali vse od sebe, da bodo postopki transparentni. Foto: STA

Minister za obrambo Sajovic je prejšnji teden dejal, da so finski oklepniki glede na raziskavo trga optimalna izbira ob upoštevanju cene in varnostnih standardov. Kot je zagotovil, bodo dali vse od sebe, da bodo postopki transparentni. Zagotovil je, da bodo patrije cenejše od osemkolesnih oklepnikov tipa boxer. Prihranek je utemeljil s tem, da so vozila patria in njihovo vzdrževanje bistveno cenejša od boxerjev.

Vse bo jasno v nekaj mesecih

Nakup prve, to je izvidniške skupine, sestavljene iz 53 oklepnikov, bi opravili med letoma 2025 in 2027, druge, to je srednje bojne skupine, sestavljene iz 53 oklepnikov, pa med letoma 2026 in 2030, je napovedal Sajovic. Posel bo po njegovi napovedi sklenjen v nekaj tednih oziroma mesecih.

Levica le vzdržana

V Levici pa so povedali, da nasprotujejo nadaljevanju nakupa osemkolesnikov, saj to pomeni manj denarja za druga področja. Njeni ministri sicer na seji vlade po informacijah N1 niso glasovali proti nakupu patrij, ampak so se vzdržali.