Vlada je na današnji seji sprejela prvo strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze. Dokument predvideva ustanovitev državnega holdinga za vlaganja v domače projekte z dvojno rabo ter večjo vlogo Slovenske vojske pri spodbujanju razvoja. Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Marko Lovše je pojasnil, da bo strategija omogočila vključevanje slovenskih podjetij v obrambne projekte in da bo pri tem "denar ostal doma".

Sprejeta strategija temelji na Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki predvideva, da bo Slovenija nekatere zmogljivosti razvijala tudi na osnovi domače industrije. Dokument poleg tega predvideva okrepitev raziskovalne, industrijske in tehnološke baze, s ciljem povečati obrambno tehnološko samozadostnost.

Po besedah Lovšeta bo država pri tem uporabila obstoječe mehanizme, vključno s Slovenskim državnim holdingom (SDH), ob podpori različnih finančnih instrumentov. Pojasnil je, da je že pripravljen dokument, ki določa načine vključevanja slovenskih podjetij. Najprej ga bo obravnaval novoustanovljeni strateški svet za obrambno, tehnološko in industrijsko bazo ter odpornost, ki bo deloval medresorsko. Šele na tej podlagi se bo v postopek vključil tudi SDH, saj je – kot je poudaril Lovše – "edini pristojen, da lahko na področju gospodarstva tudi kaj sodeluje in pove".

V gradivu, ki so ga danes obravnavali na vladi, so po besedah Lovšeta sredstva razdeljena na dva stebra. Najprej so sredstva za jedrne vojaške zadeve, druga pa sredstva za investicije, povezane z obrambo, varnostjo ter odpornostjo. Foto: Bor Slana/STA

Dvojna raba, kritična infrastruktura in vojaško-civilne zmogljivosti

Vlada se je na isti seji seznanila tudi z informacijo o implementaciji resolucije, ki med drugim predvideva, da bodo obrambni izdatki že letos dosegli dva odstotka BDP, nato pa se bodo postopoma povečevali do treh odstotkov BDP, skladno z zavezami, sprejetimi na vrhu Nata v Haagu.

Po Lovšetovih besedah so sredstva razdeljena na dva stebra:

Prvi steber vključuje financiranje Slovenske vojske, obrambnega ministrstva, inšpektorata za obrambo in tudi urad vlade za varovanje tajnih podatkov. Zajema nakup opreme in razvoj zmogljivosti, s katerimi bo Slovenija izpolnjevala nacionalne in zavezniške cilje.

Drugi steber pa je namenjen investicijam v projekte dvojne rabe, kot so civilna obramba, ključna infrastruktura in vojaško-civilne zdravstvene kapacitete.

Lovše je kot primer izpostavil Luko Koper, ki zaradi svoje geostrateške lege predstavlja pomembno točko za pretovor tako civilnih kot vojaških sredstev. V okviru drugega stebra je predvidena tudi gradnja rezervnih bolnišničnih oddelkov in heliportov, ki bodo izboljšali odzivnost in odpornost zdravstvenega sistema v kriznih razmerah.

Podrobnosti o financiranju še v usklajevanju

Na vprašanje, kako bo razporeditev sredstev natančno potekala, je Lovše pojasnil, da bo to še predmet pogajanj z Natom. Po trenutni zasnovi naj bi bili vsi trije odstotki BDP namenjeni prvemu stebru, vendar je delitev še odprta. Več podrobnosti naj bi bilo, kot je napovedal, predstavljenih v naslednjem tednu.