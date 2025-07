Bo okrutna kraljica Toura osrečila Pogačarja ali Vingegaarda?

Na vrsti je brutalna kraljevska etapa 112. Dirke po Franciji. V dobrih 171 kilometrih 18. etape letošnje dirke kolesarje čakajo trije klanci ekstra kategorije, zaključni je Col de la Loze, na katerem se je Tadej Pogačar na Touru leta 2023 zlomil in zmago prepustil Jonasu Vingegaardu. Slovenec ima z zahtevnim vzponom nad Courchevelom tako neporavnane račune, danski izzivalec pa upa, da bo velikega tekmeca lahko še enkrat premagal in nadomestil štiri minute in 15 sekund zaostanka v skupnem seštevku. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.10, deset minut kasneje tudi zares, kolesarje pa v cilju pričakujejo med 17. in 18. uro.

Danes se na Touru obeta res pravo mučenje. Kolesarje čaka 5.450 metrov plezanja, trije sloviti in neizprosni alpski klanci in dva nevarna 20-kilometrska spusta, ki bosta ob vremenski napovedi še posebej nevarna. Meteorologi za četrtek v tem delu Alp napoveduje dež in mraz, na visokih alpskih prelazih le malo nad desetimi stopinjami Celzija.

Foto: zajem zaslona

Domala od štarta bo šlo v klanec, od 40. kilometra že v zelo strm klanec, tam nekje se namreč začenja uradni vzpon na Col du Glandon, prvega od treh vrhov ekstra kategorije v današnji ponudbi. To je 21,7 kilometra dolg vzpon s 5,1-odstotnim povprečnim naklonom, ki bo že poskrbel za veliko selekcijo v glavnini.

Foto: zajem zaslona

Po spustu z Gladona sledi Col de la Madeleine, 19,2 kilometra dolg vzpon s 7,9-odstotnim povprečnim naklonom, pa nato z dva tisoč metrov nad morje spet dolg in nevaren spust v dolino in hitro znova navzgor. Proti Courchevelu in naprej do zloglasnega prelaza Col de la Loze z 2.304 metri najvišje točke letošnjega Toura. Zaključni vzpon kraljevske etape je dolg 26,4 kilometra in ima 6,5-odstoten povprečni naklon.

Foto: zajem zaslona

S prelazom Col de la Loze ima Pogačar neporavnane račune s Toura leta 2023. Prav na tem klancu se je v 17. etapi takratne dirke namreč zlomil in izustil tiste znamenite besede: "Konec je, mrtev sem." Vingegaard je tistega dne proti Pogačarju pridobil še dobrih pet minut in pol ter mu zadal odločilni udarec na poti k svoji drugi zmagi na Touru. Tokrat Danec za Slovencem zaostaja dobre štiri minute, če bi imel torej svetovni prvak podobno slab dan, bi se Vingegaardu izšlo celo za prevzem rumene majice. A tokrat se na Loze podajajo z druge smeri, prek Courchevela in ne iz Meribela kot pred dvema letoma.

Foto: zajem zaslona

Pa vreme? Lahko mraz in dež Pogačarju predstavljata še dodatne težave? "Meni hladnejše vreme načeloma ustreza, ampak starejši kot sem, raje imam toploto. Bomo videli, kako bo," je po včerajšnji etapi, ko je še petdesetič v karieri oblekel znamenito rumeno majico, povedal Pogačar.

Skupni vrstni red po 17 etapah 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 61:50:16

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) + 4:15

3. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 9:03

4. Oscar Onley (VBr/Picnic PostNL) 11:04

5. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 11:42

6. Kevin Vauquelin (Fra/Arkea-B&B Hotels) 13:20

7. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) 14:50

8. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 17:01

9. Ben Healy (Irs/EF Education-EasyPost) 17:52

10. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 20:45

...

119. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 3:30:30

154. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 4:06:51

...

Preberite še: