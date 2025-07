Dogajanje pri Rogličevih še odzvanja: "Primož se je celo obračal nazaj in mu vzklikal spodbudne besede"

Vzpon na peklenski Mont Ventoux v torek ni razočaral. Ob množičnem razburljivem dogajanju je bilo veliko oči uprtih tudi v člana ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Primoža Rogliča in Floriana Lipowitza, ki sta na koncu skupaj prišla v cilj na devetem oziroma desetem mestu. A mnogi so prepričani, da so Rogliča na slovitem vzponu v želji po branjenju tretjega mesta 24-letnega Lipowitza v skupnem seštevku prikrajšali za še boljši dosežek. Zasavec je namreč na klancu deloval suvereno, bil je tudi edini, ki je skočil za Jonasom Vingegaardom in Tadejem Pogačarjem, a se nato ob obračanju nazaj k moštvenemu kolegu zaustavil in nadaljeval v njegovem ritmu.

"Seveda sem ga počakal, mislim, da smo dobro naredili. Vesel sem, kako mi je šlo na ta klanec," je po koncu za TV Slovenija dejal Roglič, čigar privrženci so prepričani, da bi bil ob dovoljenju ekipe v torek še bližje vsem najboljšim, s tem pa bi še izboljšal tudi položaj v skupnem seštevku dirke. Roglič zdaj v skupnem seštevku po 16. etapi zdaj zaseda peto mesto z zaostankom 11 minut in 42 sekund za vodilnim Pogačarjem, Lipowitz je tretji z zaostankom devetih minut in treh sekund. Na pestro torkovo dogajanje so se dan po etapi odzvali tudi pri nemški ekipi.

"Gremo, Lipo!" so začeli zapis. "Mont Ventoux ne prizanaša nikomur. Nikoli ni in nikoli ne bo. To je brutalen vzpon, ki se začne skoraj na morski gladini in se vzpne na več kot 1.900 metrov nadmorske višine. Posebej strašljiv je zaradi dolgih, ravnih odsekov, ki skoraj ne ponujajo možnosti za počitek. Na začetku dneva je imel Florian Lipowitz en sam cilj: utrditi svoj položaj v belem dresu ter obdržati tretje mesto v skupnem seštevku. In do cilja mu je to tudi uspelo, a ni bilo lahko. Ventoux nikoli ni," so zapisali.

"Ko se je glavnina na sredini klanca začela drobiti, je Lipowitz najprej poskušal slediti nosilcu rumene majice, a je kmalu ugotovil, da je bolje, če ujame svoj ritem. Medtem ko je Primož Roglič sprva zaostal, je kasneje ujel Lipowitza in začel narekovati tempo, pogosto se je celo obračal nazaj in mu vzklikal spodbudne besede, kot to počnejo pravi ekipni kolegi," so še zapisali pri Bori.

