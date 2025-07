Od torka do četrtka potekajo prve tekme drugega predkroga Uefine konferenčne lige, tudi s tremi slovenskimi predstavniki. Prva je bila na zelenici ljubljanska Olimpija, ki je v Stožicah s 4:2 premagala andorske prvake Inter Club d'Escaldes. A po pravi drami. V golu je tekmo začel Matevž Dajčar, v napadu pa 17-letni Mateo Ačimović. Po prvem polčasu je bilo 0:1. Na glavni odmor so domači odšli ob koncertu žvižgov. V 51. minuti so zaostajali že z 0:2. Nato pa so rezervisti poživili igro in Diogo Pinto je s hat-trickom v 11 minutah priigral veliki preobrat (3:2). V zaključku tekme je še podal za zadetek Ahmeta Muhamedbegovića.

Ljubljanska Olimpija, aktualni državni prvak, je razočarala svoje navijače s podpovprečno igro v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. S skupnim izidom 3:1 jo je izločil kazahstanski Kairat. Tolažilno evropsko nagrado zdaj zeleno-beli iščejo v konferenčni ligi. Po sobotni prvenstveni zmagi proti Muri z 1:0 v drugem predkrogu tretjerazrednega evropskega tekmovanja v sredo zvečer gostijo andorski Inter. Odločilna povratna tekma bo naslednji teden.

Mateo Ačimović na torkovem treningu. Foto: Aleš Fevžer Med vratnicama je začel Matevž Dajčar, ki je branil že proti Muri in ne Gal Lubej Fink, ki je v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov dobil dva poceni zadetka. V prvi postavi je v napadu ob Ivanu Durdovu in Dinu Kojiću priložnost dobil Mateo Ačimović, sin nekdanjega reprezentanta Mileta Ačimovića. To je evropsko debi za 17-letnika. Dajčar, Kojić in Ačimović so edini Slovenci v prvi enajsterici. Ni pa niti na klopi poletne okrepitve Dimitarja Mitrovskega, ki tako kot prvi vratar Matevž Vidovšek manjka zaradi poškodbe.

Veselje gostov ob zadetku za 1:0. Foto: Grega Valančič Olimpija je imela prvo nevarno priložnost na tekmi, z atraktivnimi škarjicami je poskusil kapetan Agustin Doffo, a povedli so gostje. In znova je šlo za poceni prejet zadetek. Očitno je prišlo do nesporazuma med Dajčarjem in Ahmetom Muhamedbegovićem. Vratar je stekel iz gola, da bi ujel žogo, a jo je pred njim izbil branilec. A le do Davida Humanesa, ki je žogo nato zabil v prazen gol. V zaključku polčasa je s strelom od daleč poskušal Ačimović, sicer pa je bilo prvih 45 minut Olimpije za pozabo. Na glavni odmor so odšli ob koncertu žvižgov. Tribune so bile sicer precej prazne, konferenčna liga pač ni liga prvakov (približno 2.500 obiskovalcev).

Razočarani Ačimović po prvem polčasu. Foto: Grega Valančič Še en šok je Olimpija doživela na začetku drugega polčasa. Spet so si v obrambi slabo podajali žogo in na robu kazenskega prostora jo je dobil povsem odkriti Rafael Hermann. Ta je vrhunsko streljal in Dajčar je bil nemočen. Ob zaostanku z 0:2 smo slišali nove žvižge s tribun. Pet minut pozneje vendarle žarek upanja za domače. Po lepi podaji Dige je zadel Diogo Pinto, ki je kot edini za Olimpijo zadel že v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. V igro je vstopil na začetku drugega polčasa.

Ob zaostanku trenerju ni preostalo drugega, kot da je posegel po več menjavah. Pinto in Jurgen Celhaka sta vstopila že na začetku drugega dela igre (namesto Antonia Marina in Petra Agbe), po zadetku za 1:2 pa še Marko Brest in Thalisson (namesto Ačimovića in Doffa). Rezervisti so vendarle poživili igro Olimpije. Še več: Pinto je priboril preobrat! V 61. minuti je zadel še drugič, nato pa po protinapadu v 66. minuti še tretjič! Po hat-tricku Portugalca so Ljubljančani v 11 minutah od katastrofe prišli do odrešenja.

Olimpija je zaostajala z 0:2, a prišla do visoke zmage s 4:2. Foto: Grega Valančič

In ni bilo še konec. Deset minut do konca tekme je Pinto podal iz kota, za 4:2 pa je z glavo zadel Muhamedbegović. Avstrijec se je tako odkupil za napako iz prvega polčasa. Do konca tekme so domači pritiskali naprej (v strelih na gol je bilo 9:4), a je ostalo 4:2, kar pa je vendarle dober izid pred povratno tekmo v Andori.

Maribor in Koper igrata v četrtek zvečer

Maribor je sezono odprl s prvoligaškim porazom. Foto: Jure Banfi V Evropi nastopajo še trije slovenski klubi. Celje bo v četrtek igralo v drugem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, Maribor in Koper pa tako kot Olimpija v drugem za konferenčno. Primorci gostujejo pri norveškem Vikingu, ki je v zadnjih dveh krogih domačega prvenstva visoko izgubil. Koper je konec tedna z 2:1 premagal Bravo, pred tem pa v prvem predkrogu konferenčne lige izločil Željezničar iz BiH. Za Maribor se evropska sezona začenja šele v drugem krogu. Štajerci gostujejo pri madžarskem Paksu, potem ko so sezono odprli s porazom 1:2 proti Celju v prvem krogu prve slovenske lige.

