Ponavlja se prekletstvo, Jorge Simao kmalu brez službe?

Zgodovina se ponavlja. Vselej, ko je v Evropi prišlo do spopadov med slovenskim in kazahstanskim klubom, se je prva tekma odigrala v Sloveniji in gostitelj ni izgubil, povratna pa v prostrani državi sredi Azije, kjer se slovenskim klubom ni godilo nič prijetnega. Vedno so izgubili in s tem izpadli. Leta 2011 Koper, štiri leta pozneje pa Maribor, čeprav je imel zelo močno, zlato "Zahovićevo" evropsko zasedbo . Letos je postal Kazahstan zakleta država še za Olimpijo. Trener Jorge Simao je svoje poglavje z zmaji začel klavrno, zgodovina pa nas uči, da bi lahko že kaj kmalu izgubil službo v Ljubljani.

Zmaji imajo po evropskih uspehih iz sezone 2024/25, donosnih prestopih najboljših igralcev in rekordnih sponzorskih pogodbah veliko denarja, a ga želijo še več. Postavlja pa se vprašanje, ali jim bo to uspelo, saj se je uresničitev cilja, kako priti do skupinskega dela evropskega tekmovanja, močno zapletla.

Ker so slovenski prvaki v kvalifikacijah za ligo prvakov obstali že na prvi stopnički, so s tem izgubili pomemben privilegij, možnost dveh popravnih izpitov v Evropi. Lahko si bodo privoščili le enega in pot nadaljevali v kvalifikacijah za konferenčno ligo, kjer pa morajo premagovali vse kot po tekočem traku. Po ekspresnem slovesu od lige prvakov jih torej čaka okolje, kjer so lani blesteli in v kvalifikacijah ugnali vse tri tekmece, za piko na i pa najboljše prihranili za konec in v odločilnem spopadu play-offa osramotili bodočega hrvaškega prvaka Rijeko (5:0).

Če sta bila lahko direktor Igor Barišić in predsednik Adam Delius po tekmi v Ljubljani (1:1) med Olimpijo in Kairatom še delno zadovoljna, jima po povratnem srečanju v Almatiju ni bilo več do smeha. Foto: Aleš Fevžer

Če bodo nogometaši Olimpije tako uspešni tudi letos, bodo še tretjič zapored zaigrali v glavnem delu konferenčne lige, če pa se jim bo zataknilo, bo nastop v Evropi ocenjen z ogromnim neuspehom. Tako tekmovalno kot tudi finančno. Glavni krivec bo trener Jorge Simao, posredno pa tudi športni direktor Goran Boromisa, ki ga je izbral in pripeljal v Ljubljano.

Če so Hrvatu v preteklosti uspevali čudeži in ga je spremljal izjemen šesti čut za nove trenerje, najbolj sta navijače Olimpije razvajala španska stratega Albert Riera in Victor Sanchez, pa Simao tokrat ni prepričal. Ni mu uspelo sestaviti oziroma pripraviti ekipe do te mere, da bi znala v Almatiju resneje mešati štrene gostiteljem.

Pri napakah je v ekipi Olimpije na srečanju v Kazahstanu prednjačil čuvaj mreže Gal Lubej Fink. Foto: Guliverimage

Napake, pri katerih je prednjačil mlad, a neizkušen vratar Gal Lubej Fink, so se izkazale za nepopravljivo škodo. Kairat je "zavohal kri", očaral svoje navijače, Olimpija pa je ob brezidejnosti v igri pustila zelo skromen vtis. V 180 minutah ji je uspelo pripraviti bore malo tistega, kar si je najverjetneje želel Simao.

Prekletstvo Kazahstana je občutil Badžim ...

Vlado Badžim je leta 2011 s Koprom izpadel proti Šahterju iz Kazahstana. Foto: Žiga Zupan/Sportida Kazahstan zaradi svojih specifik ni posrečena izbira za tekmeca v Evropi. Njegovi klubi nimajo poletnega premora in so za razliko od slovenskih na začetku evropske sezone že v polnem tekmovalnem ritmu, hkrati pa pridejo do izraza tudi maratonsko potovanje, sprememba časovnih pasov in še kaj, slovenski klub pa je vselej gostoval ravno na povratnih srečanjih. Tudi tokrat je bila vzhodna država v prednosti.

Šahter iz Karangande je leta 2011 izločil Koper (1:1 in 2:1), Astana štiri leta pozneje Maribor (0:1 in 3:1), Kairat pa v torek Olimpijo (1:1 in 2:0). Tako se je žal ponovila zgodovina.

Zdaj pa se poraja vprašanje, ali bi se lahko ponovila še temeljiteje. Če se bo in bo obveljalo prekletstvo Kazahstana za slovenske klube, bo kaj hitro brez službe ostal še Jorge Simao. Ko je namreč Koper 7. julija 2011 izpadel v Kazahstanu iz Evrope, je že prihodnji mesec ostal brez trenerja. Vlado Badžim je zapustil kanarčke 16. avgusta 2011. Usoden je bil visok poraz proti Gorici, ki privržence Kopra, ker gre za prestižen primorski derbi, boli še toliko bolj.

... nato pa še Šimundža

Kmalu po izpadu iz Evrope proti Astani iz Kazahstana je ostal brez trenerske službe pri Mariboru Ante Šimundža. To se mu je zgodilo pred desetimi leti. Foto: Vid Ponikvar Zgodba se je ponovila štiri leta pozneje. Ko je namreč Maribor 22. julija 2015 doživel neuspeh v Kazahstanu (1:3) in izpadel, takrat pa za razliko od zmajev kot slovenski prvak ni imel več popravnega izpita, se je nadaljevalo črno obdobje za stratega vijolic Anteja Šimundžo.

Maribor je z neprepričljivimi predstavami, pa čeprav je le sezono poprej nastopal v elitni ligi prvakov, nadaljeval tudi v domačem prvenstvu. Po bolečem porazu z Olimpijo v Ljudskem vrtu (0:3), to je bilo že slab mesec pozneje, 17. avgusta 2015, je strateg Šimundža ostal brez službe.

Kako dolgo bo lahko na vročem stolčku zmajev zdržal Jorge Simao, če bo ustvarjal klavrn vtis in podobno mlačne rezultate tudi v domačem prvenstvu? Na njegovo srečo ga v nadaljevanju evropske sezone čaka vsaj bistveno bolj ugoden tekmec, prvak Andore. A tudi predstavniki Andore znajo v tej sezoni ustvarjati senzacije v Evropi, to je denimo prejšnji teden na lastni koži doživel Borac iz Banjaluke. Ravno tisti klub, donedavni prvak BiH, je pred petimi meseci preprečil Olimpiji še lepšo nogometno pravljico, od takrat naprej pa so se v taboru zmajev nekatere stvari bistveno spremenile.

Nogometaši Olimpije so začeli evropsko sezono 2025/26 z nepričakovanim spodrsljajem v kvalifikacijah za ligo prvakov. Estonec Alex Tamm je zapravil edino zrelo priložnost zmajev v Almatiju. Foto: Aleš Fevžer

Kot da bi nogometaši Olimpije preveč poleteli v nebo, nato pa se nikoli več vrnili na realna tla. Sanchezova četa namreč po neuspehu z Borcem ni več nikoli zmagovala in navduševala tako všečno, kot je to znala početi jeseni.

Zato čakajo Portugalca na klopi zmajev nemirni tedni. Morda celo dnevi. Prekletstvo Kazahstana bi lahko nadaljevalo tradicijo in pokvarilo načrte še enemu strategu slovenskega kluba.