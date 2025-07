Nezaslišana sramota, takšnega debakla pa še ne

Začetek evropske sezone 2025/26 je poskrbel za ogromno senzacijo. Borac iz Banjaluke, ki je blestel v prejšnji sezoni in se prek ljubljanske Olimpije uvrstil med 16 najboljših v konferenčni ligi, je nepričakovano doma klonil proti amaterjem iz Andore. Santa Coloma je na stadionu, na katerem so pred petimi meseci zmaji klonili z 0:1, zmagala z neverjetnih 4:1!

Mediji v Bosni in Hercegovini kar ne morejo verjeti, kaj si je privoščil Borac iz Banjaluke. Če je v prejšnji sezoni navduševal in predstavljal svetel vzor, kako je treba igrati v Evropi, pa mu v novi sezoni grozi ponižanje že na samem začetku. Ko je Borac, sicer podprvak Bosne in Hercegovine in krvnik ljubljanske Olimpije v prejšnji sezoni, na plesu kroglic izvedel ime prvega tekmeca v sezoni 2025/26, ni skrival zadovoljstva.

Prejeli so nogometno klofuto

Slovenski zvezni igralec Borca Sandi Ogrinec je proti Santi Colomi odigral drugi polčas. Ko je vstopil v igro, je Borac zaostajal že z 0:3. Foto: R. P. V prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo se namreč meri s predstavnikom žepne državice Andore Santa Colomo. Veljal je za absolutnega favorita, po prvi tekmi v Banjaluki pa se je razmerje moči nepričakovano spremenilo.

Amaterji iz Andore so namreč šokirali nogometaše Borca, za katere je zaigral tudi slovenski legionar Sandi Ogrinec, in jih v BiH premagali kar s 4:1. S tem so si na široko odprli vrata napredovanja, Borac pa po največjem debaklu, odkar nastopa v Evropi, doživlja silne kritike. Navijači zahtevajo odstop vodstva kluba na čelu z novopečenim predsednikom Zvjezdanom Misimovićem.

"Prejeli smo nogometno klofuto, spustili so nas na tla," je priznal trener Mladen Žižović, ki pa še verjame v uspeh. "Saj ne igramo proti Barceloni. Imamo še možnosti," verjame, da bi lahko Borac z enako mero vrnil Santa Colomi na povratni tekmi, ki jo bodo igrali prihodnji četrtek v Andori.

Borac je v prejšnji sezoni predstavljal enega največjih presenečenj evropskih tekmovanj, saj je v osmini finala konferenčne lige šele po podaljšku izpadel proti dunajskemu Rapidu, tokrat pa se je osramotil proti Santa Colomi. Klub iz Andore je na Mestnem stadionu v Banjaluki, na katerem je v začetku leta na tekmi play-offa za osmino finala konferenčne lige Olimpija izgubila z 0:1, vodil že s 4:0, na koncu pa po "častnem" zadetku Enverja Kulašina zmagal s 4:1. Foto: R. P.

Da je bilo razočaranje ljubiteljev nogometa v BiH v četrtek še večje, je poskrbel rezultat srečanja v Sarajevu med Željezničarjem in Koprom (1:1), na katerem so gostitelji preprečili poraz v izdihljajih sodnikovega podaljška in ostali brez želene zmage nad četo Slaviše Stojanovića, ki si je kljub temu, da so jo gostitelji nadigrali na zelenici (streli na gol 24:4 v korist Željezničarja), zagotovila ugodno izhodišče pred povratnim dvobojem na Bonifiki.