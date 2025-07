Slaviša Stojanović varovancem po tekmi v Sarajevu nalil čistega vina

Nogometaši Kopra so v evropski uverturi na vročem gostovanju pri sarajevskem Željezničarju resda uresničili rezultatski cilj, saj so ostali neporaženi na razprodani Grbavici (1:1), a trener Slaviša Stojanović vseeno ni bil zadovoljen s tem, kar so njegovi varovanci pokazali na zelenici. "Če bomo igrali tako tudi na povratni tekmi v Kopru, se nam ne piše nič dobrega," je poudaril strateg kanarčkov. Do krstne evropske zmage s Koprom ga je sicer ločilo le nekaj sekund …

Rezultat Kopra si zasluži pozitivno oceno (1:1), predstava kanarčkov na vroči Grbavici pa vse kaj drugega. "Nekako smo le ostali neporaženi. Iskreno povedano nas je rešil vratar. Rezultat 1:1 marsikaj skriva, odigrali smo slabše od tega, kar znamo. To je bilo daleč od tega, kar si želimo igrati," je po dvoboju v Sarajevu iskreno priznal Slaviša Stojanović. Čeprav je Koper v evropski uverturi ostal neporažen, kar je bil prvotni cilj koprskega kluba, ni bil pretirano zadovoljen.

Kaj je povedal Slaviša Stojanović po tekmi v Sarajevu:

Najbolj ga je zmotila nemoč njegovih varovancev, ki so bili večji del srečanja neenakovreden tekmec Željezničarju. Ta si je na krilih bučnega občinstva, kjer se je na razprodani Grbavici stiskalo 13 tisoč navijačev, priigral ogromno priložnosti, a je na srečo kanarčkov med vratnicama blestel Metod Jurhar. Nekdanji čuvaj mreže Celja je zbral kar devet obramb, po žogo pa je moral v svojo mrežo šele v izdihljajih srečanja, ko ga je globoko v sodnikovem podaljšku premagal rezervist Črnogorec Aleksandar Boljević.

Koprčani bodo morali pokazati bistveno več

Trener Kopra je opozoril na preveliko število napak pri predaji žoge, pri kratkih podajah, pomanjkanju nadzora žoge in temu, da so tekmecu dovolili preveliko število predložkov. Foto: Aleš Fevžer "Do povratne tekme bomo morali marsikaj popraviti," je Stojanović dovolj izkušen strateg, da se zaveda, kako bodo njegovi varovanci s podobno igro na povratni tekmi na Bonifiki le stežka preskočili oviro iz Bosne in Hercegovine. "Morali bomo pokazati bistveno več. Če bomo odigrali tako kot na prvi tekmi, nimamo nobenih možnosti za napredovanje," pričakuje povsem drugačno predstavo kanarčkov v Kopru, kjer vlada za ogled srečanja veliko zanimanje, tako da bi lahko prihodnji četrtek dvoboj "nekdanjih bratov" iz nekdaj skupne domovine na Obali spremljalo kar štiri tisoč gledalcev. Ogromno jih velja pričakovati tudi iz Sarajeva.

"V Kopru želimo prikazati bistveno več, potem pa naj napreduje tisti, ki si bo to bolj zaslužil," je dodal Stojanović, ki je s Koprom, odkar ga vodi, doživel le en samcat poraz. V nekaj mesecih je izgubil zgolj v finalu pokala proti Celju, na vseh preostalih dvobojih v 1. SNL ali Evropi pa je ostal neporažen.

Je bil za vse skupaj kriv strah?

Josip Iličić je na prvem nastopu v dresu Kopra prispeval asistenco za zadetek kanarčkov, ki pa so po vodstvu popustili v igri. Foto: FC Koper Željezničar je v četrtek na Grbavici dominiral na igrišču. Statistika je dovolj zgovorna, razmerje strelov na vrata je bilo kar 24:4 v korist gostiteljev, od tega 10:2 pri strelih v okvir vrat. "Po desetih minutah smo prenehali igrati nogomet, ki si ga želimo," je začudilo trenerja Kopra, ki ne ve, ali je za vse skupaj kriv tudi strah, ki bi se lahko prikradel v koprske vrste zaradi peklenskega ozračja na sarajevskem stadionu.

Čeprav je tretjeuvrščeni slovenski klub iz prejšnje sezone na Grbavici nastopil z nekaterimi zelo izkušenimi igralci, največ izkušenj zagotovo premore debitant Josip Iličić, katerega prvi nastop v koprskem dresu si je ogledal tudi njegov sloviti prijatelj Edin Džeko, pa je zaigralo tudi veliko nogometašev Kopra, ki so imeli prvič opravka s tako odmevno in zahtevno tekmo v Evropi.

Kanarčki so v obdobju največjih pritiskov gostiteljev, ki so zaostajali vse od sedme minute, ko je po podaji Iličića zadel v polno Francoz Isaac Matondo, večkrat zadrževali igro na manj priljubljen način. Domače občinstvo je zmotilo zlasti pretirano "valjanje" nogometašev Kopra po tleh ob koncu srečanja.

Najvišjo oceno za nastop v Sarajevu si je prislužil vratar Kopra Metod Jurhar. Zbral je kar devet obramb. Foto: Aleš Fevžer

"To ni bil del našega taktičnega načrta," Stojanović zagotavlja, da niso hoteli načrtno parati živcev gostiteljem, in pojasnjuje: "Nismo več mogli napraviti nekaterih menjav, na zelenici pa so bili nekateri igralci že poškodovani. Zato smo malce bolj poležavali na igrišču. Sodnik je podaljšal dvoboj za sedem minut, kar je bilo realno, pri izenačujočem zadetku pa se nismo dobro odzvali v obrambi," je po napornem srečanju v prestolnici Bosne in Hercegovine še dodal Stojanović.

O tem, kdo bo napredoval v drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo in se pomeril proti norveškemu Vikingu iz Stavangerja, se bo tako odločalo 17. julija na Bonifiki.