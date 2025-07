Celjani po drami iz Bakuja z zmago

Celjani so v novo evropsko sezono vstopili z zmago v Azerbajdžanu, kjer so po preobratu s 3:2 ugnali Sabah. Na delu bo še veliko slovenskih legionarjev, Petar Stojanović pa še ne bo debitiral za Legio.

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – prve tekme):

Četrtek, 10. julij:

Dvoboj v Bakuju se za varovance Alberta Riere ni začel najbolje. Že v tretji minuti, ko so imeli domači prvi kot, so priložnost tudi izkoristili. Po podaji Anatolija Nurijeva je bil najvišji Pavol Šafranko in ugnal Simona Slugo. Sledil pa je bliskovit odgovor Celjanov, ki so le štiri minute kasneje izid poravnali. Akcijo sta izvedla dva novinca v celjskem dresu – podaj je Danijel Šturm, Franko Kovačević pa je neubranljivo udaril v desni spodnji kot vrat Sabaha. Sprva je stranski sodnik označil prepovedan položaj, a po posredovanju sistema Var je gol obveljal.

A tudi celjsko vodstvo je zdržalo le deset minut, nato pa so domači dobili enajstmetrovko. Prekršek zanjo je naredil Juanjo Nieto, Šafranko pa je z bele pike ohranil mirno kri in se še drugič na tekmi vpisal med strelce. V drugem delu prvega polčasa večjih nevarnosti za oba vratarja nato ni bilo več.

Darko Hrka se je iz Nafte preselil k Celju in poskrbel za zmago na gostovanju v Bakuju. Foto: Jure Banfi

Hitro izenačenje, Hrka za preobrat

Na uvodu v drugi del pa so isti recept kot Sabah na začetku tekme uporabili Celjani., V tretji minuti drugega polčasa je Nikita Josifov lepo našel vtekajočega Kovačevića, ta pa je z glavo zabil še svoj drugi gol na tekmi in izid ponovno poravnal.

Nadaljevanje drugega polčasa je bilo nato mirno, v sodnikovem dodatku pa je na sceno stopil še en novinec pri Celju Darko Hrka. Vstopil je v 90. minuti, v tretji minuti dodatka pa po podaji Anomnachija Chidija poskrbel za preobrat.

Stojanović še ne bo debitiral za Legio

Šahtar Doneck bo gostil Fince v Ljubljani. Foto: Guliverimage Danes se bo evropska tekma igrala tudi v Stožicah. Ob 20. uri se bosta pomerila ukrajinski velikan, a tudi že nekaj let brezdomec Šahtar Doneck, ter finski Ilves. Bogati Šahtar, ki je v preteklosti že osvajal tudi evropske lovorike, v tej evropski sezoni igra domače tekme v Ljubljani. V prejšnji je dvoboje v ligi prvakov igral v Nemčiji.

Danes se obeta tudi veliko nastopov slovenskih legionarjev. Mario Jurčević bo z beograjskim Partizanom gostoval na Cipru v Larnaku, Gašper Trdin bo z Levskim iz Sofije pričakal Hapoel Beer Sheva, Žiga Frelih pa s Spartak Trnavo BK Häcken. Miha Kompan Breznik pri slovaških pokalnih zmagovalcih ni prijavljen za nastop v uvodnem krogu Evrope, Adrian Zeljković pa se je poleti preselil na Češko k Viktorii Plzen.

Šerif iz Tiraspola bo gostil CFR Cluj, a Emil Velić pri gostiteljih ni na seznamu prijavljenih igralcev za Evropo. Madžarski Paksi bo gostil romunski CFR Cluj, pri katerem pa Matija Boben ni pripravljen za nastope v Evropi.

Petar Stojanović je izbral ponudbo varšavske Legie. Foto: Jure Banfi

Podobno velja za Petra Stojanovića. Eden najboljših slovenskih nogometašev zadnjega desetletja se je poleti iz Italije preselil na Poljsko, kjer po novem zastopa barve Legie iz Varšave. Poljaki bodo danes gostili Aktobe, a Ljubljančan ni prijavljen za Evropo. Vsaj v uvodnem krogu ne.

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog - prve tekme):

Četrtek, 10. julij: