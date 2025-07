Prodaja vstopnic za srečanje med Željezničarjem in Koprom gre tako dobro, da gostitelji pričakujejo, da bi bile lahko tribune polne do zadnjega mesta. V sredo dopoldan je bilo na voljo le še slabih 900 vstopnic, tako da bo v četrtek na Grbavici vladalo imenitno navijaško ozračje. Pri Raportu so zapisali, kako bodo navijači Željezničarja na tako polni Grbavici pripravili peklensko vzdušje.

Na tribunah tudi Džeko, Koper le z dvema vratarjema

Josip Iličić je prijavljen za evropske nastope v dresu Kopra. Foto: FC Koper V taboru Kopra s strategom Slavišo Stojanovićem na čelu, vajenim takšnih srečanj, verjamejo, da bodo vseeno kos takšnemu pritisku. Ogromno bogatih izkušenj premore tudi Josip Iličić, ki je v dobri pripravljenosti in bi lahko srečanje v Sarajevu začel od prve minute.

Po poročanju SportSporta bo 38-letnega Kranjčana, ki se je na Obalo preselil iz Maribora, na tribunah Grbavice spremljal tudi dolgoletni prijatelj iz Serie A Edin Džeko. Kapetan izbrane vrste BiH, ki je pred kratkim sklenil dogovor s Fiorentino, kjer je pred leti navduševal tudi Iličić, je otrok Željezničarja.

Kar zadeva izkušene nogometaše, jih v koprskem moštvu ne manjka. Veliko pomembnih tekem sta v karieri odigrala tudi avstralska Hrvata, brata Tomi in Deni Jurić, ki predstavljata osrednjo moč napada kanarčkov, nase opozarjata tudi nekdanja slovenska reprezentanta Damjan Bohar in Nik Omladič.

Edin Džeko, ki je dober prijatelj Josipa Iličića, se vrača v serie A. Sklenil je pogodbo s Fiorentino. Foto: AP / Guliverimage

V taboru Kopra, ki ima opravka s prvo tekmo v Evropi po letu 2022 (Vaduz), imajo težave le na položaju vratarjev. Prvi čuvaj mreže ostaja Metod Jurhar, za uvodni tekmi v Evropi pa so kanarčki zaradi poškodbe kolena Luke Baša prijavili le še enega vratarja. To je 18-letni Tadej Bonaca. Tako bodo v taboru Kopra še dodatno stiskali pesti, da ne pride do nepotrebnih težav z zdravstvenim stanjem Jurharja.

Pri Sarajevčanih kar nekaj znancev 1. SNL

Madžid Šošić je v preteklosti izstopal v dresu NK Radomlje tudi v 1. SNL. Foto: www.alesfevzer.com "Dobro sem se pozanimal o Kopru in analiziral njegove tekme. Imam veliko prijateljev, ki so mi omogočili številne stvari. Lahko povem, da vem vse o ekipi Kopra," se je pohvalil 52-letni trener Željezničarja Admir Adžem.

Večino nogometašev Kopra pozna tudi novopečeni kapetan Željezničarja Madžid Šošić, ki je v preteklosti nosil dres Radomljanov kot posojen igralec Hajduka. "Imamo velike možnosti, da napredujemo. Verjamem, da bomo udejanjili načrt trenerja," je samozavesten mladi zvezni igralec, ki je postal tudi reprezentant BiH.

Poleg Šošića nastopata za Željezničar še dva znanca 1. SNL. To sta Marin Karamarko (nekdaj Mura) in Enes Alić (nekdaj Domžale). Željezničar je na generalki za Koper v gosteh ugnal prvaka BiH Zrinjski z 2:0, kanarčki pa so v zadnjem pripravljalnem srečanju s 4:1 ugnali hrvaškega drugoligaša Opatijo.

Navijači Željezničarja napovedujejo množičen obisk povratnega srečanja v Kopru. Tako so leta 2012 napolnili severno tribuno Ljudskega vrta. Foto: Aleš Fevžer

V Sarajevu vlada ogromno zanimanje tudi za ogled povratne tekme v Kopru. Ta bo potekala prihodnji četrtek (17. julij) na Bonifiki pred okrog štiri tisoč gledalci, saj je Uefa prižgala zeleno luč tudi za dve montažni tribuni. Domače občinstvo bo moralo za vstopnico odšteti 25, otroci 15, privrženci Željezničarja, ki imajo na voljo le omejeno število vstopnic, pa 20 evrov.