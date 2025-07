Do začetka nove sezone 1. SNL je le še poldrugi teden. Prvoligaški klubi med poletnim prestopnim rokom vneto sestavljajo igralski kader. Iščejo najbolj smiselne rešitve, ki jih dovoljujejo njihovi proračuni, obenem pa igrajo številne pripravljalne dvoboje. Dogaja se ogromno sprememb, rubriki prihodov in odhodov se polnita iz dneva v dan, slovenski prvak Olimpija pa bo danes kot prvi v tej sezoni prebil evropski led. V četrtek mu bosta sledila še Celje in Koper. Kaj vse se je do zdaj že spremenilo pri udeležencih Prve lige Telemach? Preverite!

Nova sezona prinaša številne spremembe. Dogaja se marsikaj, za razliko od prejšnje sezone se je zamenjalo kar nekaj trenerjev, novega imata tudi najboljša slovenska kluba v prejšnji sezoni, to sta prvak Olimpija (Portugalec Jorge Simao je nasledil Španca Victorja Sancheza) in podprvak Maribor (Turek Tugberk Tanrivermis je nasledil Boštjana Cesarja), do sprememb pa je prišlo tudi pri Radomljah (Makedonec Jugoslav Trenčovski je nasledil Darjana Slavica) in Domžalah, kjer še ni znan naslednik Antona Žlogarja, do nadaljnjega pa treninge in tekme vodi direktor prve ekipe Hrvat Goran Rosanda.

Od treh najboljših igralcev 1. SNL v sezoni 2024/25 vztraja v Sloveniji le še Alžirec Hilal Soudani (Maribor). Foto: SPINS

Poletni prestopni rok je poskrbel za številne zvezdniške odhode. Olimpija je ostala brez najboljšega igralca in strelca 1. SNL Raula Florucza ter kapetana Marcela Ratnika, Celjani so izgubili ogromno nosilcev igre, najbolj izstopajo Svit Sešlar, Tamar Svetlin in Aljoša Matko, temeljito so prevetrili igralski kader tudi v Murski Soboti.

Prestopni rok je zaznamovala tudi selitev Josipa Iličića iz Maribora v Koper, po drugi strani pa so vijolice navdušile navijače s tem, ko so zadržale Ganca Benjamina Tetteha. V Mariboru je tako vse manj nogometašev na posojah, Olimpija pa je poskrbela za najdražji nakup v zgodovini kluba, saj je za Makedonca Dimitarja Mitrovskega odštela kar milijon evrov.

FIFA odpravila prepoved, Domžale lahko novačijo igralce

Domžalske nogometaše do nadaljnjega na treningih in tekmah vodi hrvaški strateg Goran Rosanda. Foto: NK Domžale Do zdaj so bili na nogometni tržnici najmanj aktivni Domžalčani, kar pa je bilo razumljivo, saj jim je FIFA zaradi nespoštovanja pravil prepovedala registracijo novih igralcev. Danes so iz domžalskega kluba obvestili javnost, da je FIFA odpravila prepoved registracije novih igralcev. Tako ima NK Domžale ponovno pravico do prihodov, s tem pa tudi nadaljuje aktivnosti na nogometni tržnici pred novo sezono. Tako bi se lahko kmalu začela izdatneje polniti tudi rubrika prihodov pri dvakratnih slovenskih prvakih, ki so v novo sezono vstopili v novi preobleki.

Danes bodo prvo evropsko tekmo v novi sezoni odigrali nogometaši Olimpije, v četrtek bosta sledila še Celje in Koper. Deset prvoligaških klubov je sicer svojo moč in pripravljenost preizkusilo na številnih prijateljskih srečanjih, na katerih sta rezultatsko blestela zlasti Maribor in Olimpija. Vijolice so dobile vse štiri tekme, strelsko pa je izstopal zlasti povratnik iz Gabona Orphe Mbina, saj je dosegel pet zadetkov, zmaji pa so trikrat odpravili tekmeca brez prejetega zadetka, enkrat pa remizirali. Strelske naprave je najbolje pripravil Estonec Alex Tamm, ki se je podpisal pod štiri zadetke.

Slovo najtrofejnejšega nogometaša Celja

Najmanj tekem v pripravljalnem obdobju, zgolj eno, je odigralo Celje. To je tudi klub, kjer je zaznati največ sprememb v igralskem kadru. Ogromno nogometašev, ki so predstavljali osrednjo moč ekipe, osvojili pokal in navduševali javnost s prebojem v četrtfinale konferenčne lige, se je poslovilo, pred trenerjem Albertom Rierom pa je zahteven izziv, saj bo moral v kratkem času hitro uigrati zasedbo, polno novincev.

Tako sta se Matjaž Rozman in Albert Riera veselila v Stožicah, ko so Celjani osvojili pokalno lovoriko. Foto: Aleš Fevžer

Knežje mesto zapušča tudi simbol obeh državnih naslovov Celja, 38-letni vratar Matjaž Rozman. Po dveh desetletjih se vrača k Aluminiju, pri katerem že nekaj časa trenira, na zadnji pripravljalni tekmi proti Mariboru (1:2) pa je tudi že stopil med vratnici Kidričanov. To je tudi njegov matični klub.

Tako se od Celja, uradni dogovor bi bil lahko sklenjen kaj kmalu, poslavlja najtrofejnejši nogometaš v zgodovini kluba. Klubu iz mesta ob Savinji je pomagal do obeh državnih naslovov (2020 in 2024), nosil tudi kapetanski trak, sodeloval pa je tudi pri osvojitvi zadnje lovorike, ko so Celjani v Stožicah osvojili pokal (2025). Za status prvega vratarja se bodo tako v sezoni 2025/26 pri Celjanih potegovali Žan-Luk Leban (22 let), Luka Kolar (19 let) in izkušeni Hrvat Simon Sluga (32 let).

Olimpija – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Olimpijo 21. junij Vardar Skopje (SMk – 1. liga) 2:0 Diogo Pinto, Tamm 25. junij MTK Budimpešta (Mad – 1. liga) 3:3 Muhamedbegović, Durdov, Motika 1. julij Vlazznia Skader (Alb – 1. liga) 4:0 Tamm 2, Marin, Durdov 2. julij CSKA Sofija (Bol – 1. liga) 3:0 Ačimović, Doffo, Tamm

Olimpija v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Jorge Simao/Por (trener), Dimitar Mitrovski/SMk (Varaždin/Hrv), Jošt Urbančič (Viking/Nor), Veljko Jelenković/Bol (Slavia Sofija/Bol), Jan Gorenc (KAS Eupen/Bel), Diga/Por (Feirense/Por), Frederic Ananou/Tog (Regensburg/Nem), Matevž Dajčar (Atalanta U-23/Ita), Marat Žlibanović/Hrv (Gabela/BiH), Nemanja Motika/Srb (Greuther Fürth/Nem – konec posoje), Admir Bristrić/BiH (Polissya/Ukr – konec posoje), Tihomir Maksimović (Slovan – konec posoje) Odhodi:

Victor Sanchez/Špa (trener), Raul Florucz/Avt (Union St. Gilloise/Bel), Marcel Ratnik (Al Ain/ZAE), Justas Lasickas/Lit (Rijeka/Hrv), David Sualehe/Por (Noah/Arm), Jorge Silva/Por (brez kluba), Denis Pintol (Primorje – posoja)

Maribor – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Maribor 20. junij Rače (Slo - 4. liga) 1:0 Mbina 28. junij Vardar Skopje (SMk – 1. liga) 5:0 Mbina 3, J. Repas, Komaromi 5. julij Aluminij (Slo - 1. liga) 2:1 Grlić, J. Repas 5. julij Bistrica (Slo – 2. liga) 8:0 Soudani 3, Ž. Repas 2, Mbina, Novak, Milošević

Maribor v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Benjamin Tetteh/Gan (Metz/Fra), Mark Španring (Bravo), Isaac Tshipamba/Fra (QRM/Fra), Mohamed Bamba/Fra (Martigues/Fra), Orphe Mbina/Gab (Leiria/Por – konec posoje), Gregor Sikošek (Gorica/Hrv – konec posoje), Lan Vidmar (Koper – konec posoje), Behar Feta/SMk (Domžale – konec posoje), Brin Horvat, Luka Poredoš in Marcos Tavares ml. (vsi Bistrica – konec posoje), Patrik Katič (Krka – konec posoje) Odhodi:

Josip Iličić (Koper), Martin Milec (Rače), Blaž Vrhovec (konec kariere), Marko Božić/Avt (Erzurumspor/Tur), Menno Bergsen/Niz (Helmond Sport/Niz), Andre Sousa (brez kluba), Bartug Elmaz/Tur (Fenerbahče - konec posoje), Karol Borys/Pol (Westerlo/Bel – konec posoje), Kai Meriluoto/Fin (HJK Helsinki/Fin - konec posoje)

Koper – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Koper 2. julij Vardar Skopje (SMk – 1. liga) 2:0 Sule, Longonda, Manseri, D. Jurić 24. junij Vllaznia Skader (Alb – 1. liga) 5:3 D. Jurić 3, Sule 26. junij Brinje Grosuplje (Slo – 2. liga) 0:1 / 28. junij Čukarički Beograd (Srb – 1. liga) 0:1 / 4. julij Opatija (Hrv - 2. liga) 4:1 Bohar 2, D. JUrić, Manseri

Koper v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Josip Iličić (Maribor), Charles Divialle (Metz II/Fra), Jasmin Čeliković/BiH (Akhmat Grozny/Rus), Brice Negouai/Fra (Villefranche/Fra), Tim Štrasberger (Gorica – konec posoje), Enej Marsetič (Bistrica – konec posoje), Mukadas Abdul Samed/Gan in Ilan Bacha/Fra (oba Dekani – konec posoje) Odhodi:

Denis Popović (brez kluba), Enej Jelenič (Novara/Ita – konec posoje), Anel Zulić (Viborg/Dan – konec posoje), Di Mateo Lovrić/Hrv (brez kluba), Gabriel Groznica/Hrv (Ferizaj/Kos), Nikola Krajinović/Hrv (brez kluba), Wisdom Sule/Nig (Aluminij - posoja), Miloš Medić (brez kluba), Emar Redžić (brez kluba), Lan Vidmar (Maribor – konec posoje)

Celje – odigrana pripravljalna tekma:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Celje 2. julij Čukarički Beograd (Srb – 1. liga) 1:2 Vuklišević

Celje v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Danijel Šturm (Domžale), Simon Sluga/Hrv (Maccabi Tel Aviv/Izr), David Castro/Špa (Racing Ferrol/Špa), Žan Luk Leban (Everton U-21/Ang), Andrej Kotnik (Dalian K'un City/Kit), Darko Hrka (Nafta), Gašper Vodeb (Tabor Sežana), Franko Kovačević/Hrv (Wehen Wiesbaden/Nem), Milot Avdyli/Kos (Vorskla Poltava/Ukr), Ivica Vidović/Hrv (Triglav Kranj), Slavko Bralić/Hrv (Gorica – konec posoje), Florjan Jevšenak (Dravinja – konec posoje), Lucas Mačak (Gorica – konec posoje), Stian Džumhur in Sen Džumhur (oba Rudar Velenje – konec posoje), Aljaž Krefl (Aluminij – konec posoje), Anel Islamagić (Slovan – konec posoje) Odhodi:

Svit Sešlar (Eyüpspor/Tur - konec posoje), Tamar Svetlin (Korona Kielce/Pol), Aljoša Matko (Ujpest/Mad), Klemen Nemanič (Dunajska Streda/Slk), Logan Delaurier-Chaubet/Fra (Almere City/Niz - konec posoje), Nino Kouter (brez kluba), Inigo Eguaras/Špa (brez kluba), Edmilson/Bra (Kairat Almaty/Kaz), Egor Prutsev/Rus (Crvena zvezda/Srb – konec posoje), Nejc Ajhmajer (Mura), Jošt Pišek (Stal Mielec/Pol), Nikola Ilinčić (brez kluba), Miha Sitar (Ilirija)

Bravo – odigrani pripravljalni tekmi:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Bravo 2. julij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 1:4 Stanković 6. julij Krivbas (Ukr – 1. liga) 0:1 /

Bravo v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Luka Kerin (Mura), Lan Hribar (Slovan – konec posoje), Mark Kerin (Dinamo Zagreb U19/Hrv) Odhodi:

Mark Španring (Maribor), Matija Orbanić/Hrv (Erzurumspor/Tur), Ivan Delić/Hrv (Šibenik/Hrv – konec posoje), Ange Caumesan N'Guessan/Fra (Torino/Ita – konec posoje)

Primorje – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Primorje 19. junij Arges Pitesti (Rom – 1. liga) 1:2 Gulič 25. junij Petrolul Ploiesti (Rom – 1. liga) 0:4 / 28. junij Rijeka (Hrv – 1. liga) 1:2 Kadrić 5. julij Istra 1961 (Hrv – 1. liga) 1:3 Murillo 6. julij Gorica (Slo - 2. liga) 2:1

Primorje v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Para (Amazonas/Bra), Jon Ficko (Slovan), Denis Pintol (Olimpija - posoja), Stefan Melentijević/ČG (Himki/Rus), Gregor Cigoj in Anže Breščak (oba Vipava – konec posoje) Odhodi:

Josip Posavec/Hrv (Rijeka/Hrv - konec posoje), Domagoj Babin/Hrv (brez kluba), Alvaro Uriarte/Špa (brez kluba), Leon Gomez Ferreno/Arg (brez kluba), Radovan Rakić/Srb (brez kluba), Tarik Čandić (Tabor), Festim Shatri/Hrv (Nacional/Por – konec posoje)

Mura – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Muro 21. junij Mozirje (Slo – 3. liga) 2:1 Oguche 2 25. junij Budućnost Podgorica (ČG – 1. liga) 1:2 Glavan 28. junij MTK Budimpešta (Mad – 1. liga) 1:2 Vizinger 2. julij Ružomberok (Slk – 1. liga) 0:2 / 5. julij Sturm Gradec (Avt - 1. liga) 2:2 Vizinger, Proleta

Mura v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Nejc Dermastija (Ilirija), Nejc Ajhmajer (Celje), Raphael Hofer/Avt (Red Bull Salzburg/Avt), Tomislav Glavan/Hrv (Opatija/Hrv), Faad Sana/BuF (Wolfsberg II/Avt), Niko Kasalo in Henrik Nerguti (oba Beltinci – konec posoje), Luka Turudija (Brinje – konec posoje) Odhodi:

Alin Kumer Čelik (Genoa/Ita), Matic Vrbanec (Iberia 1999/Gru), Jošt Pišek (Stal Mielec/Pol), Žiga Laci (začasen konec kariere), Leard Sadriu/Kos (Argeş Piteşti/Rom), Filippo Tripi/Ita (brez kluba), Gal Kurež (EN Paralimniou/Cip), Massimo Decoene/Bel (Kortrijk/Bel - konec posoje), Luka Jurak/Hrv (Hajduk Split/Hrv – konec posoje), Luka Kerin (Bravo), Edin Julardžija/Hrv (Sarajevo - konec posoje), Tarik Bagola in Vid Šumenjak (oba Beltinci), Mario Mustapić/Hrv (Montana/Bol), Bine Anželj (Radomlje), Nikola Jovićević (brez kluba), Nal Lan Koren (Aluminij)

Radomlje – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Radomlje 20. junij Noah (Arm – 1. liga) 1:2 Martinčič 25. junij Arges Pitesti (Rom – 1. liga) 1:2 Kujabi 1. julij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 2:2 Vokić, Malenšek 4. julij Hajduk Split (Hrv – 1. liga) 0:1 /

Radomlje v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Jugoslav Trenčovski/SMk (trener), Stanislav Krapuhin/Rus (Bistrica), Amadej Marinič (Nafta), Bine Anželj (Mura), Hanan Duraković (Slovan – konec posoje) Odhodi:

Darjan Slavic (trener), Nemanja Milojević (Lecce U-20/Ita), Uroš Korun (brez kluba), Gaber Dobrovoljc (brez kluba), Miha Kompan Breznik (Spartak Trnava/Slk – konec posoje)

Domžale – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Domžale 21. junij Borac Banjaluka (BiH – 1. liga) 1:3 Dovžan Karahodžić 28. junij Brinje Grosuplje (Slo – 2. liga) 4:2 Vučkić, Kranjčič, Kambič, Junčaj 5. julij Čukarički Beograd (Srb – 1. liga) 2:3 Mlakar, Rantuša Lampreht

Domžale v poletnem prestopnem roku: Prihodi:

Lucas Erjavšek in Alen Bukovec (oba Bistrica – konec posoje), Vid Štefanec (Tabor – konec posoje) Odhodi:

Anton Žlogar (trener), Danijel Šturm (Celje), Bruno Jenjić/Hrv (Posušje/BiH), Behar Feta/SMk (Maribor – konec posoje), Lovro Grajfoner (Panevežys/Lit), Tom Alen Tolić/Hrv (brez kluba), Denny Tiganj (brez kluba), Lovro Štubljar (Empoli/Ita – konec posoje), Ajdin Mulalić (brez kluba), Rene Prodanović (brez kluba)

Aluminij – odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Aluminij 25. junij Borac Banjaluka (BiH – 1. liga) 0:3 / 28. junij Rapid Bukarešta (Rom – 1. liga) 0:3 / 5. julij Maribor (Slo - 1. liga) 1:2 Stamenković