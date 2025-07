Olimpija se je vrnila med žive, smola preprečila preobrat

Danes se je uradno začelo zares, poletnega premora je dokončno konec. Slovenski prvak Olimpija je evropsko sezono 2025/26 začel z domačo tekmo proti Kairatu iz Kazahstana, ekipi pa sta se v Stožicah razšli z remijem 1:1. Tabor zmajev z novim trenerjem Jorgejem Simaom na čelu je v Ljubljani že zaostajal, nato prišel do izenačenja, popoln preobrat pa je v končnici preprečila vratnica. Danes sta se v Evropi predstavila še dva slovenska legionarja, Matic Vrbanec je ob porazu Ibanie 1999 sedel na klopi, Žiga Lipušček pa je z ekipo RFS prišel do zmage z 1:0 proti Levadii.

Liga prvakov, kvalifikacije (prvi krog – prve tekme):

Torek, 8. julij:

Jorge Simao je danes prvič uradno vodil tekmovalno srečanje kot trener Olimpije. Foto: Aleš Fevžer Nogometaši Olimpije imajo kot slovenski prvaki izjemno priložnost, da še tretjič zapored zaigrajo v ligaškem (skupinskem) delu evropskega tekmovanja. Sezono začenjajo v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če bodo v prvem krogu izločili prvaka Kazahstana, to je Kairat iz Almatija, si bodo zagotovili vsaj še šest evropskih tekem v kvalifikacijah in dva morebitna popravna izpita, nato pa bi morali preskočiti le še eno oviro in si s tem že zagotoviti dolgo evropsko jesen. A čaka jih še dolga pot, na prvi tekmi so na domači zelenici remizirali z 1:1.

V Stožicah je prvič pošteno završalo v 23. minuti, ko je Alex Tamm žogo po vtekanju iz leve strani spravil v mrežo gostov, a je veselje domače zasedbe preprečila dvignjena zastavica stranskega sodnika, saj je bil Tamm pred tem v prepovedanem položaju.

V 59. minuti pa je sledil hladen tuš za domače nogometaše. Po uspešno izvedenem protinapadu je vratarja Gala Lubeja Finka po podaji Jorginha premagal Dastan Satpaev. A slaba volja v Stožicah ni trajala dolgo, saj je v 66. minuti z diagonalnim strelom v kazenskem prostoru izid na 1:1 poravnal Diogo Pinto. Olimpija je nato pritisnila na vrata gostov, v 72. minuti je tako do lepe priložnosti po predložku Marka Bresta prišel Tamm, a je ob njegovem poskusu z glavo novo veselje Olimpije preprečila desna vratnica. Ekipi do konca nista več zadeli, srečanje pa se je končalo z remijem 1:1.

Olimpija v Stožicah ni dolgo zaostajala. Foto: Aleš Fevžer

Če bi zmaji sicer v kvalifikacijah za ligo prvakov nanizali kar štiri uspehe, bi Olimpija prvič v zgodovini zaigrala med evropsko elito, zgolj za udeležbo v ligaškem delu lige prvakov pa bi jo Uefa nagradila s slabimi 19 milijoni evrov.

Iz šampionske generacije 2024/25 se je poslovilo kar nekaj najboljših igralcev, med njimi izstopata zlasti prvi strelec Raul Florucz in kapetan Marcel Ratnik. Ker bo zaradi poškodbe na obeh tekmah proti Kairatu manjkal tudi vratar Matevž Vidovšek, je novopečeni trener Jorge Simao danes v Stožicah, ki se ponašajo z novo travnato površino, predstavil kar nekaj debitantov. Na vratih je tako stal Gal Lubej Fink.

Olimpija ni smela računati na kaznovanega Thalissona, ki mora odslužiti še eno tekmo prepovedi zaradi rdečega kartona proti Cercle Bruggu, zaradi lažje poškodbe pa je manjkal tudi Antonio Marin.

Najprej na Finskem, na delu tudi Lipušček, Vrbanec na klopi

Žiga Lipušček je v prejšnji sezoni z RFS nastopal v ligaškem delu evropske lige. Foto: Osebni arhiv Današnji nogometni dan se je začel na Finskem, kjer je KuPS z 1:0 ugnal Milsami. Z zmagovalcem finsko-moldavskega spopada se bo v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril boljši iz slovensko-kazahstanskega obračuna med Olimpijo in Kairatom.

Danes sta nastopila tudi kluba dveh slovenskih legionarjev. Matic Vrbanec, nekdanji nogometaš Mure, Celja in Aluminija, je v Gruziji z Iberio 1999 z 1:3 izgubil s švedskim Malmöjem, Slovenec pa je ob tem sedel na klopi. Latvijski prvak RFS, pri katerem že dolgo nastopa in nosi kapetanski trak Žiga Lipušček, nedavni gost Siolove rubrike Prek meja, pa je z 1:0 zmagal pri baltiških sosedih v Tallinnu.

Povratni dvoboji bodo prihodnji teden. Olimpija bo prihodnji torek gostovala v šest tisoč kilometrov oddaljenem Almatiju +, dvoboj se bo začel ob 17. uri po slovenskem času.

Liga prvakov, kvalifikacije (prvi krog – prve tekme):

Torek, 8. julij:

Sreda, 9. julij:

V ligaški del lige prvakov je neposredno že uvrščenih 30 klubov:



Ajax (Niz), Arsenal (Ang), Atalanta (Ita), Athletic Bilbao (Špa), Atletico Madrid (Špa), Barcelona (Špa), Bayern Műnchen (Nem), Bayer Leverkusen (Nem), Borussia Dortmund (Nem), Chelsea (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Galatasaray (Tur), Inter Milano (Ita), Juventus (Ita), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Marseille (Fra), Monaco (Fra), Napoli (Ita), Newcastle (Ang), Olympiakos (Grč), PSG (Fra), PSV Eindhoven (Niz), Real Madrid (Špa), Slavia Praga (Češ), Sporting Lizbona (Por), Tottenham (Ang), Union St. Gilloise (Bel) in Villarreal (Špa).