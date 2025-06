V taboru slovenskega nogometnega prvaka Olimpije ob sklenitvi uradnega dogovora s kitajsko avtomobilsko blagovno znamko Dongfeng ne skrivajo zadovoljstva. Azijci so postali zlati sponzor zmajev, njihov napis bo v novi sezoni krasil sprednji del dresov, njihova finančna pomoč pa bo prišla ljubljanskemu klubu še kako prav na lovu za novimi podvigi. "To je največji tovrstni posel, odkar sem pri Olimpiji," je na novinarski konferenci ponosno dejal direktor zmajev Igor Barišić, ki poslovne skrivnosti, konkretnejših številk o finančnem vložku Kitajcev, ni hotel razkriti. Je pa spregovoril o drugih zadevah, še kako aktualnih v teh vročih poletnih dneh.

Klubska blagajna Olimpije že dolgo ni bila v tako dobrem stanju. V prejšnji sezoni so si z največjim uspehom v zgodovini kluba, v konferenčni ligi so izpadli v play-offu za osmino finala, priigrali ogromno denarno nagrado Evropske nogometne zveze (Uefa). Ta je znašala okrog osem milijonov evrov. Po koncu šampionske sezone ne manjka zanimanja za najboljše igralce Olimpije, zgolj odhoda prvega strelca Raula Florucza in kapetana Marcela Ratnika pa sta zmajem prinesla najmanj sedem milijonov evrov.

"Kakor podira Olimpija rekorde na zelenici, tako ..."

Igor Barišić verjame, da lahko Olimpija v sezoni 2025/26 ponovi vrhunske rezultate. Foto: Aleš Fevžer Napoved direktorja Igorja Barišića, da bodo zmaji v sezono 2025/26 vstopili z bistveno višjim letnim proračunom kot poprej (z 8 na 10 milijonov evrov), je tako še kako uresničljiva, da bo ljubljanskemu klubu v sezoni, ki jo bodo začeli čez dva tedna z domačo kvalifikacijsko tekmo s prvakom Kazahstana Kairatom, še lažje, kar zadeva delovanje in polnjenje klubske blagajne, pa je poskrbel še zlati sponzor. Prihaja iz Kitajske in predstavlja prodorno ime v avtomobilski industriji. "Kakor podira Olimpija rekorde na zelenici, pa jih Dongfeng na avtomobilskem trgu," je poudaril direktor podjetja Plan Net Avto, uradnega uvoznika Dongfeng za Slovenijo, mag. Marko Femc.

"Smo na pravi poti. Smo aktualni prvaki, zdaj nas čakajo kvalifikacije za ligo prvakov. Zelo sem zadovoljen. Ta dogovor predstavlja še dodaten korak k napredku kluba," je ob podpisu uradne pogodbe z novim zlatim sponzorjem Olimpije dejal direktor prvakov Igor Barišić. Hrvat, ki je razpet med Ljubljano in Münchnom, se je z veseljem podpisal pod najbolj donosno pogodbo, odkar opravlja pri zmajih tako visoko in odgovorno vlogo, prepričan pa je tudi, da bi lahko nogometaši Olimpije v sezoni 2025/26 znova razvajali navijače z vrhunskimi dosežki.

Novinarske konference se je udeležilo tudi nekaj nogometašev Olimpije, ki imajo zdaj nekaj prostih dni, nato pa bodo nadaljevali priprave. Dino Kojić (levo) zaradi nastopa na Euru do 21 let na Slovaškem še ni treniral pod vodstvom novega trenerja. Foto: Aleš Fevžer

Večina igralcev je že spoznavala delo z novim trenerjem. Portugalec Jorge Simao, ki prisega na zahtevne in stroge treninge, je že vodil varovance na dveh pripravljalnih tekmah. Zmaji so najprej na severovzhodu Slovenije premagali skopski Vardar (2:0), v sredo pa remizirali z madžarskim MTK (3:3). Na delu je bilo kar nekaj novih imen pri Olimpiji, končni rezultat pa je postavil povratnik Nemanja Motika.

Olimpija v poletnem prestopnem roku: Prišli: Dimitar Mitrovski/SMk (Varaždin/Hrv), Jošt Urbančič (Viking Stavanger/Nor), Diga/Por (Feirense/Por), Veljko Jelenković/Bol (Slavia Sofija/Bol), Jan Gorenc (KAS Eupen/Bel), Nemanja Motika/Srb (Greuther Fürth/Nem – konec posoje), Admir Bristrić/BiH (Polissya/Ukr – konec posoje), Tihomir Maksimović (Slovan – konec posoje) Odšli: Raul Florucz/Avt (Union SG/Bel), Marcel Ratnik (Al Ain/ZAE), Justas Lasickas/Lit (Rijeka/Hrv), Denis Pintol (Primorje – posoja), Jorge Silva/Por (še brez kluba), David Sualehe/Por (še brez kluba)

Vidovšek ostaja med vratnicama zmajev?

Če bo Matevž Vidovšek ostal pri zmajih, mu Aljoša Matko in Svit Sešlar na dvobojih med Olimpijo in Celjem ne bosta več povzročala težav, saj sta zapustila knežje mesto. Foto: Aleš Fevžer Kar zadeva nove aktivnosti v poletnem prestopnem roku, za zdaj prevladuje prepričanje, da bi lahko prvi vratar Olimpije Matevž Vidovšek, ki je tudi redni slovenski reprezentant in najbolje ocenjeni čuvaj mreže v 1. SNL, ostal v Stožicah. Konec tedna bodo zmaji predstavili še novo okrepitev na položaju desnega bočnega branilca. Našli so jo v drugi nemški ligi.

Kar zadeva igralski kader, lahko končni seznam nogometašev, ki ga je treba prijaviti Uefi, za nastop na uvodnih tekmah s Kairatom posredujejo do 4. julija. Tako ima športni direktor Goran Boromisa še nekaj časa, da okrepi zasedbo Olimpije po svojih željah.

Olimpija, odkar je njen predsednik Adan Delius, še ni sklenila tako donosnega sponzorskega posla, kot ga je s kitajsko avtomobilsko blagovno znamko Dongfeng. Foto: Aleš Fevžer

Želja ostaja albanski reprezentant Ardion Pajaziti, ki si ga lasti Fulham, zanj pa si prizadevata tudi splitski Hajduk in hrvaški prvak Rijeka.

Do Kazahstana jih čaka dolgo potovanje

Če bo zahtevno dopolniti igralski seznam po najboljših željah, pa bo še toliko težje sestaviti idealen logistični načrt za pot v oddaljeni Kazahstan. Olimpija bo odprla sezono 8. julija s prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Kairatu, to bo tudi prva tekma v Stožicah, odkar je prenovljena igralna površina. V začetku julija bo na različnih prizoriščih v Ljubljani (Kodeljevo in ŽAK) odigrala še zadnji pripravljalni tekmi, po domači tekmi s prvakom Kazahstana pa čaka zmaje še dolga pot v Almati.

Olimpija bo na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov gostovala v več kot šest tisoč kilometrov oddaljenem Almatiju. Foto: Guliverimage

Pot se bo zaradi zadnjih vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu, kjer je najbolj napeto v Izraelu in Iranu, še dodatno zavlekla. Veliko letalskih letov je bilo v tem delu sveta odpovedanih. Tako se je v dodatnih težavah znašla tudi Olimpija. "Nemogoče bi bilo dobiti čarter. Tako se bomo odpravili v Kazahstan z rednimi linijami," načrtujejo zmaji najprej let v Istanbul, nato daljši postanek, saj bi lahko v turškem velemestu tudi prespali, nato pa bodo odleteli v Almati.

Cilj je, da prispejo v oddaljeno državo sredi azijskih step vsaj dva dni pred gostujočim dvobojem, ki bo odigran 15. julija. Če bi zmaji preskočili uvodno oviro v Evropi, ples kroglic se je poigral z zmaji, saj jim je za tekmeca izbral tekmeca iz tako oddaljene države, da ta meji celo na Kitajsko, od koder prihaja nov zlati sponzor Olimpije, bi si zagotovili najmanj osem evropskih (kvalifikacijskih) tekem. To je tudi uvodni cilj zeleno-belih, uspeh v Evropi pa bi spravil v dobro voljo tudi zlatega sponzorja. Olimpija se bo tako za evropsko slavo potegovala z obilno azijsko finančno injekcijo.