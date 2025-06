Sluga je nogometno kariero začel pri domačem Jadranu iz Poreča, nato pa je v mladinskih vrstah zastopal Dinamo in Rijeko. Kot član zadnje je nato kot posojen nogometaš igral za nekatere klube v Italiji in domovini, preden se je leta 2019 preselil k Lutonu za 1,7 milijona evrov (vir: Transfermarkt). V Angliji je odigral 84 tekem.

Obdobje v Bolgariji, kjer je kasneje zastopal Ludogorec, je bilo zanj rezultatsko najuspešnejše. Osvojil je tri superpokalne lovorike, dve pokalni ter tri naslove bolgarskih prvakov, dva tudi skupaj s članom Celja Žanom Karničnikom.

Zadnji klub pred prihodom v knežje mesto je bil Maccabi Tel-Aviv, s katerim je slab mesec nazaj stopil na najvišjo stopničko v izraelskem prvenstvu.

"Odločitev za prihod v Celje je odločitev za nov boj za naslov prvaka v moji karieri. Vem, kaj se od mene pričakuje, in prepričan sem, da to lahko klubu dam. Vodstvo kluba mi je predstavilo ambicije, ki so, tako kot moje, najvišje. Pritegnil me je tudi uspeh v Evropi, ki si jo želimo letos znova izboriti skozi kvalifikacije," je v izjavi za klub dejal Sluga.

Zeljković: Dobro se počutim

Aluminij pa je sporočil, da osrednji branilec Zeljković ostaja del zasedbe iz Kidričevega. Pogodbo je podpisal do konca sezone 2025/26.

Petindvajsetletnik je v dveh sezonah skupaj zbral 50 nastopov v vseh tekmovanjih. V prvi sezoni je zabeležil 19 nastopov v prvi ligi, medtem ko je v pravkar končani sezoni 2. SNL na zelenico stopil 29-krat ter bil eden ključnih členov ekipe. Poleg tega je letos odigral tudi dva pokalna obračuna v rdeče-belem dresu.

"Zares dobro se počutim v Kidričevem, zato odločitev, da ostanem, ni bila težka. Prejšnja sezona je bila zares uspešna, v novi pa pričakujem, da bomo vse skupaj še nadgradili. Trenutno je vzdušje kljub napornemu ritmu zelo dobro in verjamem, da bomo na igrišču videti odlično," je prepričan Zeljković.

Kota Takai podpisal za letošnje zmagovalce evropske lige

Japonski obrambni nogometaš Kota Takai je novi član angleškega Tottenhama, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa. Komaj 20-letni in 192 cm visoki osrednji branilec iz dežele vzhajajočega sonca je doslej igral za Kawasaki Frontale, v London pa se je preselil za odškodnino v višini pet milijonov funtov oziroma 5,84 milijona evrov.

Kota Takai Foto: Guliverimage

Takai je doslej zbral štiri tekme za japonsko izbrano vrsto, krstni nastop pa je imel septembra lani, ko je Japonska na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki 2026 premagala Kitajsko s 7:0.

Tottenham je v pretekli sezoni v angleškem prvenstvu zasedel skromno 17. mesto v 20-članski premier league, po zmagoslavju v evropski ligi pa bo v novi sezoni nastopal v ligi prvakov.

Takai je druga kadrovska okrepitev zasedbe iz severnega dela Londona, pred njim je pogodbo podpisal danski strokovnjak Thomas Frank. Dosedanji strateg londonskega Brentforda je na tem položaju zamenjal avstralskega trenerja grških korenin Angeja Postecoglouja.

Jugoslav Trenčovski novi trener Radomljanov

Oseminštiridesetletni nogometni strokovnjak iz Severne Makedonije Jugoslav Trenčovski je novi trener Radomljanov, je na klubski spletni strani sporočila ekipa iz elitne Prve lige Telemach.

Trenčovski je nazadnje deloval v Kuvajtu, slovi pa kot trener, ki uspešno uveljavlja mlade nogometaše. V trenerski karieri je v domovini vodil ekipe Brera, Belasice, Horizonta in Kozufa Miravci, prav tako je bil športni direktor Akademije Pandev in selektor reprezentance do 19 let.

"Že tri leta spremljam Radomlje. Poznam projekt in vem, kaj klub želi doseči. Želijo predstaviti mlade nogometaše, jih izpopolnjevati in jim pomagati do napredka v karieri. Podobno sem 12 let počel v Severni Makedoniji, kjer smo oblikovali klub, ki se danes imenuje Brera. Začeli smo z mladinsko šolo, člani so nastopali v četrti ligi in napredovali do prve ter celo osvojili pokal v sezoni 2018/19. V Radomljah gre za podoben način dela, zato sem z veseljem sprejel izziv, v katerem se spoštujejo principi nogometne igre in razvoja igralcev. Hitro smo se dogovorili," je po prvem treningu v Radomljah dejal Trenčovski.

"Pogledal sem si zadnjo pripravljalno tekmo in večino tekem pretekle sezone. Videl sem veliko dobrih stvari, moštvo ima jasno postavljene principe. Fantje igrajo napadalen nogomet, dobro so taktično pripravljeni, kar so pokazali tudi proti Noahu. Moštvo ima potencial, mi pa moramo poskrbeti, da bodo fantje napredovali," je dodal trener iz Strumice.

