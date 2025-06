Korošec Jaka Bijol, dolgoletni obrambni steber Udineseja, se je že pred časom znašel na seznamu želja Leeds Uniteda. Povratnik v elitno angleško družbo si ga je želel pripeljati na Otok, a je moral še malce dvigniti ponudbo.

Videmčani so namreč zavrnili prvo ponudbo za slovenskega branilca. Očitno je bila tokratna ponudba, odškodnina naj bi znašala 22 milijonov evrov, prava.

Fabrizio Romano namreč poroča, da je dogovor zapečaten in da je 26-letni slovenski obrambni igralec že podpisal pogodbo.

⚪️✍🏻 Jaka Bijol has signed his contract as new Leeds United player. Deal sealed and here we go, confirmed. pic.twitter.com/1sckABwmBT