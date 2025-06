Mohamed Salah vodi v nominacijah nagrade za najboljšega igralca leta

V začetku leta ga je Združenje nogometnih novinarjev že izbralo za nogometaša leta, zdaj pa je favorit tudi za zmago v glasovanju svojih vrstnikov.

Na ožjem seznamu so se mu pridružili soigralec Alexis Mac Allister, Declan Rice iz Arsenala, Cole Palmer iz Chelseaja, napadalec Newcastla Alexander Isak in vezist Manchester Uniteda Bruno Fernandes.

Mac Allister je bil ključni del Liverpoolove vezne vrste, saj je nastopil na 35 tekmah ter prispeval pet golov in pet podaj. Palmer je osvojil nagrado sindikata za igralca leta v sezoni 2023/24 in čeprav v prejšnji sezoni za modre ni imel takšne statistike, je vseeno dosegel 15 golov in pomagal Chelseaju osvojiti konferenčno ligo. Rice je bil zvezdnik zvezne vrste Arsenala, kjer je v 52 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel devet golov, kar je njegov osebni rekord, in dodal še deset podaj. Isak je bil ključen za uspeh Newcastla pri uvrstitvi v ligo prvakov in osvojitvi ligaškega pokala, saj je za srake dosegel 23 golov. Fernandes je bil svetla luč v precej slabi sezoni Manchester Uniteda. Za rdeče vrage je prispeval osem golov in deset podaj.

Letošnja podelitev nagrad bo 19. avgusta v Manchestru.