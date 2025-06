Nemški as Florian Wirtz je v četrtek prispel v Anglijo, kjer ga danes čaka še nekaj zdravniških pregledov, po katerih lahko pričakuje bogat posel. Zvezdnik Bayerja iz Leverkusna se namreč seli na Anfield.

Liverpool naj bi za ofenzivnega vezista z upoštevanimi dodatki odštel kar 137,5 milijona evrov. To bi bil nov britanski rekord, še noben otoški klub ni nikoli za kateregakoli igralca plačal tako velikega zneska.

Za Wirtza se je zanimal tudi Bayern München, a je nemškim prvakom dal vedeti, da želi v Liverpool. S tem naj bi se ustno dogovoril že pred dvema tednoma.

🚨 Main part of medical tests are now underway for Florian Wirtz in Liverpool as final formal step. It’s all set to be sealed today. ⏳💣 pic.twitter.com/nEY5c6YiJ4

Tudi Miloš Kerkez naj bi okrepil Liverpool. Foto: Guliverimage

Liverpool pa je v pričakovanju še ene nove moči, in sicer naj bi ga okrepil v Srbiji rojeni Miloš Kerkez, ki sicer igra za madžarsko reprezentanco. 21-letnik je od 2023 igral za Bournemouth, zdaj pa bo postal njegov tekmec.

Po poročanju nemškega SkySports se je vpletenim stranem uspelo dogovoriti. Liverpool naj bi za njegovo selitev Bournemouthu plačal 40 milijonov funtov (skoraj 47 milijonov evrov), kar je nekoliko manj od prvotne vrednosti 45 milijonov funtov (52,7 milijona evrov).

Gre za dolgoročno pogodbo, Kerkez pa naj bi zdravniški pregled opravil prihodnji teden.

🚨🔴 EXCL | Milos #Kerkez to Liverpool is considered to be a done deal!



A full agreement has now been reached with Bournemouth, as the final details have been clarified. Long-term contract.



The medical is already being prepared and is expected to take place next week, if… pic.twitter.com/YkeygOzILZ