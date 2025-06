Raul Florucz zapušča Zmaje in se v zameno za, kot so zapisali pri Olimpiji, rekordno odškodnino iz slovenske lige seli v belgijski Royale Union Saint-Gilloise. Dva novinca pa so predstavili v Celju: z ukrajinskim klubom Vorskla Poltava so se dogovorili za prestop Milota Avdylija, iz kranjskega Triglava pa je prišel otrok zagrebškega Dinama Ivica Vidović.

Raul Florucz, ki je postal avstrijski reprezentant, je za Olimpijo od leta 2023 odigral 78 tekem v vseh tekmovanjih in dosegel 29 golov in 15 asistenc. "Raul, hvala za vse - in srečno v nadaljevanju kariere!" so zapisali pri Olimpiji in potrdili, da so ga prodali v belgijski klub Royale Union Saint-Gilloise. B belgijskim prvakom je podpisal pogodbo do leta 2029. V Olimpiji trdijo, da gre za rekordno odškodnino za prestop iz slovenske lige, a ne razkrivajo zneska. Neuradno ta lahko na koncu znaša več kot šest milijonov evrov.

Raul Florucz z današnjim dnem zapušča Zmaje in se v zameno za rekordno odškodnino iz slovenske lige seli na belgijske zelenice! Okrepil je Royale Union Saint-Gilloise!



✅ 78 tekem

⚽️ 29 zadetkov

🅰️ 15 asistenc



Raul, hvala za vse - in srečno v nadaljevanju kariere! pic.twitter.com/guXiioBGnd — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) June 17, 2025

Olimpija je v tem prestopnem roku izgubila že vrsto nogometašev, tudi nekaj najboljših. Odšli so Marcel Ratnik, Justas Lasickas, David Sualehe, Jorge Silva in pa seveda trener Victor Sanchez. Ob novem trenerju (Jorge Simao) so za zdaj prišli Dimitar Mitrovski, Jošt Urbančič, Jan Gorenc in Veljko Jelenković.

Za zdaj prva tri mesta zasedajo Ezekiel Henty, ki je iz Olimpije prestopil v moskovsko Lokomotivo za pet milijonov evrov, Jan Oblak, ki je za štiri milijone iz Olimpije odšel k Benfici, in Andraž Šporar, ki je za 3,8 milijona tudi iz Olimpije odšel v Basel.

V Celje Milot Avdyli in Ivica Vidović

Milot Avdyli je postal četrta celjska okrepitev tega poletja. Standardni član mlade reprezentance Kosova velja za vsestranskega vezista, ki lahko zaigra na vseh položajih v vezni vrsti. Enaindvajsetletni na Kosovu rojeni vezist je s klubom sklenil pogodbo do 30. junija 2028.

Po začetnih korakih na Kosovu je februarja 2021 odšel v Švico, ko ga je v svoje vrste pripeljal Arau. V naslednjih štirih sezonah je za nekdanjega švicarskega prvaka nastopil na 109 obračunih, dosegel sedem zadetkov in prispeval deset asistenc. Januarja letos je prestopil v Ukrajino, kjer je v spomladanskem delu zbral deset nastopov.

Zatem so iz knežjega mesta sporočili ime naslednjega poletnega novinca. To je Ivica Vidović, 23-letnik je sklenil pogodbo do konca tekmovalne sezone 2025/26. Odrasel je v akademiji zagrebškega Dinama, za katerega je nastopal vse do mladinske selekcije in kasneje druge ekipe. Od tam je bil v drugi polovici sezone 2021/22 posojen v Šibenik, katerega je po izteku pogodbe z zagrebškim velikanom okrepil tudi kot polnopravni član. V sezoni 2022/23 je kot član Šibenika v prvi hrvaški ligi nastopil na dvanajstih tekmah. Pot ga je nato vodila v Rudeš in Dugopolje, pred začetkom sezone 2024/25 pa je okrepil kranjski Triglav in v vseh tekmovanjih zbral 30 nastopov in dosegel osem zadetkov.