Vroča poletna saga o Benjaminu Šešku dobila nov zasuk

Kje bo kariero nadaljeval Benjamin Šeško? Slovenski napadalec, ki je konec prejšnjega meseca dopolnil 22 let, ostaja na radarju številnih snubcev. Poleg otoških velikanov naj bi o njem razmišljal celo nemški prvak Bayern, že dolgo pa se ga najbolj povezuje z odhodom k Arsenalu. Pestro dogajanje v poletnem prestopnem roku je v zadnjih dneh postreglo z novostjo, ki bi lahko vplivala na prihodnost mladega Posavca. Na Portugalskem poročajo o tem, kako so se Londončani ohladili od ideje, da bi na Emirates pripeljali Šveda Viktorja Gyökeresa, otoški mediji pa po drugi strani vse bolj omenjajo možnost, da bi lahko topničarji obudili zanimanje za nakup angleškega reprezentanta Ollieja Watkinsa.

Na Otoku je vroče. Z današnjim dnem se je začel osrednji del letošnjega poletnega prestopnega roka, ki bo trajal vse do začetka septembra, bogati angleški klubi pa bodo še naprej tekmovali med seboj, kdo bi si lahko privoščil bolj zvenečo in drago okrepitev. Angleži so tako že v pričakovanju najdražjega prestopa, kar ga je videla Premier League. Mladi nemški as Florian Wirtz se bo kmalu pridružil Liverpoolu. Prvaki z Anfielda bodo zanj odšteli vsaj 137,5 milijona evrov.

Florian Wirtz se bo v zgodovino Velike Britanije kmalu zapisal kot najdražji nakup otoških klubov. Foto: Reuters

To poletje pa bi lahko padel tudi nov slovenski nogometni rekord. Nadaljuje se saga o Benjaminu Šešku, ki bi lahko zapustil Leipzig in se pridružil klubu, ki bi za razliko od rdečih bikov iz Nemčije v sezoni 2025/26 zaigral v ligi prvakov. Že dolgo se kot najresnejša možnost omenja selitev v London, kjer se za Posavca najbolj zanima Arsenal. Na Emirates ga je skušal pripeljati že lani, a je mladi Slovenec nato podaljšal sodelovanje z Leipzigom, letos pa bi vendarle lahko prišlo do omenjene selitve.

Pri Gyökeresu se je zapletlo

Šved Viktor Gyökeres je v zadnjih dveh sezonah na Portugalskem za Sporting odigral 102 tekmi in dosegel kar 97 zadetkov. Skoraj tretjino vseh je dal z bele točke. Foto: Reuters Londončani so za novega napadalca pripravljeni dati veliko denarja. Ne ravno toliko, kot bo angleški prvak Liverpool odštel za Wirtza, vseeno pa se pri Šešku omenjajo zelo visoke številke, s katerimi bi spadal med najdražje poletne prestope. Segajo od 70 pa vse do sto milijonov evrov.

Podobno visoke so tudi pri Švedu Viktorju Gyökeresu, za katerega pa so pri Arsenalu verjeli, da bi ga lahko na Otok pripeljali za najmanjšo omenjeno vsoto. Po poročanju portugalskega športnega dnevnika Record pri Sportingu niso pripravljeni izpustiti iz rok 27-letnega Skandinavca madžarskih korenin za 70 milijonov evrov, ampak za bistveno več, česar pri Arsenalu niso sprejeli z odobravanjem. Tako naj bi se znova bolj nagibali k prvotni ideji, da bi napad trikratnih zaporednih angleških podprvakov okrepil pet let mlajši Slovenec.

Arsenal se je že zanimal za Watkinsa

Ollie Watkins nosi dres Aston Ville od leta 2020. Foto: Reuters Ker pa se je poletna saga že večkrat zapletla, ostaja odprto vprašanje, koliko denarja je Arsenal v resnici sploh pripravljen ponuditi za dragulja slovenskega nogometa. Glede na nepredvidljivost nogometnih poslov, pri katerih se obračajo tako veliki zneski, otoški mediji vse bolj izpostavljajo scenarij, pri katerem bi lahko Arsenal izbral tretjega kandidata.

Šeško in Gyökeres sta že dolgo na seznamu želja, nanj pa se očitno po šestih mesecih vrača Ollie Watkins. Angleški reprezentant, ki nastopa za Aston Villo, ima tisto, česar Šeško in Gyökeres nimata. 29-letni Otočan premore ogromno izkušnje z angleškega prvenstva, kjer je v zadnjih petih letih izstopal na Villa Parku in si zagotovil tudi status reprezentanta. Arsenal je o njem razmišljal že v zimskem prestopnem roku, a je svojo ponudbo, ta naj bi znašala okrog 60 milijonov evrov, postala v Birmingham v neprimernem trenutku. Aston Villa je namreč tik pred tem prodala Kolumbijca Jhona Durana Al Nassru, zaradi udeležbe v izločilnih bojih lige prvakov pa si ni mogla privoščiti izgube še enega kakovostnega napadalca.

Watkins je za tri leve odigral 18 tekem in dosegel pet zadetkov. Foto: Guliverimage

Watkins je tako ostal pri Aston Villi, kjer je bil njen najboljši strelec na prvenstvu (19 zadetkov in 15 podaj v prejšnji sezoni), v ligi prvakov pa ni mogel biti povsem zadovoljen, saj ga trener Unai Emery na obeh četrtfinalnih spopadih s poznejšim prvakom PSG sploh ni uvrstil v udarno enajsterico. Arsenal bi lahko tako po poročanju angleških medijev, najbolj se je o tem razpisal Mirror, zaigral na struno nezadovoljstva temnopoltega napadalca, ki se zaveda, da Aston Villa v sezoni 2025/26 ne bo nastopila v ligi prvakov. Topničarji bi jo lahko tudi, če bi sklenili dogovor s tekmecem iz Birminghama, v primeru nakupa Watkinsa odnesli ceneje kot v primeru prihoda Šeška ali Gyökeresa.

Watkins navija za Arsenal, Šeško v načrtih Bayerna

Bayern München v teh dneh nastopa na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, kjer je v uvodnem nastopu napolnil mrežo "amaterskim" tekmecem iz Nove Zelandije (10:0). Foto: Reuters Na Otoku vlada prepričanje, da bi bil Watkins cenejši, hkrati pa se mu za razliko od Šeška oziroma Gyökeresa ne bi bilo treba prilagajati na okolje, ki ga ponuja Premier League. Gyökeres je resda že igral na Otoku, a le v drugem najmočnejšem kakovostnem razredu (Championship), kjer je nastopal za Coventry City. Omenja pa se še nekaj, kar bi bilo lahko všeč zlasti simpatizerjem Arsenala. Watkins je namreč že od mladih let navijač topničarjev.

Za Šeška, ki je nedavno zaradi lažje poškodbe kolena izpustil obe reprezentančni prijateljski tekmi Slovenije, pa je na seznamu morebitnih snubcev tudi najboljši nemški klub. Bild je nedavno postregel z informacijo, da bi Šeška kot naložbo za prihodnost radi videli tudi na Allianz Areni. Nemški prvak Bayern München tako razmišlja o "naravnem" nasledniku Harryja Kana, prvega golgeterja bundeslige. Omenja se celo možnost, da bi zaigrala skupaj. Anglež, ki bo prihodnji mesec dopolnil 32 let, bi se tako pomaknil malce bližje zvezni vrsti, veliko mlajši in hitrejši Šeško pa bi opravljal naloge povsem v konici napada. A to so le namigovanja. Teh resnično ne manjka, vendarle je čas poletnega prestopnega roka.

Kje bo kariero nadaljeval Benjamin Šeško? Foto: Reuters

Saga o Benjaminu Šešku se torej nadaljuje, dogajanje pri Arsenalu, ki bi lahko že kmalu tudi uradno sklenil dogovor z dvema Špancema, Martinom Zubimendijem (Real Sociedad) in vratarjem Kepo Arrizabalago (Chelsea), pa je iz dneva v dan bolj vroče. Bliža se namreč trenutek, ko bi lahko trener Mikel Arteta uresničil napoved in predstavil novega napadalca.