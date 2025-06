Zaplet: konec sanj Benjamina Šeška o Arsenalu ali neverjetno darilo navijačem?

Prihodnji teden se bo za angleške klube uradno začel poletni prestopni rok. Arsenal želi navijačem predstaviti kar nekaj novih imen. Že dolgo se kot prvi izbor za novega napadalca omenja Benjamin Šeško, a v zadnjih dneh ne manjka govoric o nesoglasjih z Leipzigom glede odškodnine. Topničarji rdečim bikom še niso poslali uradne ponudbe, bi pa lahko to, tako poroča Football365, storili Sportingu, saj se zanimajo tudi za Šveda Viktorja Gyökeresa. Če bi se zgodilo to, bi se možnosti, da bi slovenski nogometni dragulj to poletje oblekel dres londonskega velikana, bistveno zmanjšale, po drugi strani pa ni malo privržencev topničarjev, ki ne bi imeli nič proti, če bi na Emirates prišla oba – tako Šeško kot tudi Gyökeres! To bi bilo šele neverjetno darilo navijačem Arsenala.

Ko napoči čas za poletni prestopni rok, ne manjka takšnih in drugačnih govoric. Številne se v teh dneh dotikajo Benjamina Šeška, ki se spogleduje z rekordno visokim prestopom. Zanj se zanimajo celo savdijski velikani, a se je, kot kaže, zahvalil sanjski ponudbi Al-Hilala. Rok za prijavo igralcev za nastop na svetovnem klubskem prvenstvu se je že iztekel, 22-letni Posavec, ki v teh dneh uživa zaslužen dopust na Hrvaškem, pa tako ne bo postal varovanec Simoneja Inzaghija.

RB Leipzig si v sezoni 2024/25 ni priigral evropske vozovnice. Foto: Guliverimage

Za zdaj se tudi še ne ve, kdo bi ga vodil na Saškem, če bi po čudežnem scenariju poleti zavrnil vse ponudbe in ostal v Leipzigu. Rdeči biki namreč še izbirajo novega stratega, ki ga v sezoni 2025/26 ne čaka zgoščen urnik, saj Leipzig ne bo nastopal v Evropi. Zaradi tega se bo klubska blagajna skrčila, rdeči biki pa nameravajo finančno vrzel zaradi manj atraktivne in donosne sezone zapolniti s prodajo najboljših igralcev. Največji zaslužek pričakujejo prav od prodaje Benjamina Šeška in Xavija Simonsa.

Švedov agent se je sestal z Arsenalom

Viktor Gyökeres je v sezoni 2024/25 s Sportingom osvojil dvojno portugalsko krono. Foto: Reuters Zaradi želje po čim višjem zaslužku ob prodaji Šeška – iz začetnega "dogovora", ki je bil vreden okrog 70 milijonov evrov, se je trenutna želja Leipziga povečala na že najmanj 80 milijonov evrov – pa se pogovori z Arsenalom ne sučejo v pravo smer. Tako Football365 poroča, da naj bi topničarji zaradi težav s prestopom slovenskega napadalca že pripravljali uradno ponudbo za prihod Viktorja Gyökeresa. Šved madžarskih korenin se tudi nahaja na seznamu poletnih želja Arsenala.

Čeprav je bilo v zadnjem obdobju razbrati znake, da na omenjenem seznamu kot prva želja prevladuje Šeško, za Gyökeresa pa se zelo resno zanima tudi Manchester United, kjer je nenazadnje trener Ruben Amorim, ki je pred tem pri Sportingu sodeloval tudi z vročim Skandinavcem, pa portugalska športna dnevnika Record in A Bola poročata drugače. Agent švedskega napadalca Hasan Çetinkaya naj bi se v sredo sestal s predstavniki tako Arsenala kot tudi Uniteda, sam igralec pa naj bi mu zaupal, kako si želi nadaljevati kariero prav pri Arsenalu.

Arsenal išče način, kako okrepiti moštvo do te mere, da bi v domačem prvenstvu stopil na vrh, hkrati pa bil konkurenčen do konca tudi za evropski naslov. Foto: Reuters

Če je to res, to ni najbolj prijetna novica tako za Šeška kot tudi privržence rdečih vragov, ki si želijo, da bi golgeter Sportinga nadaljeval kariero na Old Traffordu. Ker naj se pri lizbonskem klubu ne bi držali prvotnih dogovorov o tem, da bi lahko Gyökeres po osvojeni dvojni portugalski kroni zapustil Sporting za 70, ne pa sto milijonov evrov, kot je zapisan znesek odkupne klavzule v pogodbi, Šved celo ne skriva slabe volje in sporoča, da v prihodnji sezoni ne bo več igral na Portugalskem. Poleg angleških velikanov ga v svoje vrsti vabi tudi Juventus, tudi zanj pa se zanimajo nekateri nesramno bogati savdijski klubi.

Prvi ulov Bartija na delu v Londonu

Martin Zubimendi je nedavno v finalu lige narodov dosegel zadetek za Španijo, a je nato po izvajanju 11-metrovk ostal brez lovorike. Foto: Reuters Sagi okrog Šeška in Gyökeresa, za katera se že dolgo zanima Arsenal, se vlečeta in zapletata že tako dolgo, da se po poročanju nekaterih otoških medijev topničarji pripravljajo celo na scenarij, če jim ne bi v Londonu uspelo pripeljati niti Slovenca niti Šveda. Tako se razmišlja tudi o Hugu Ekitikeju (Eintracht Frankfurt) in Julianu Alvarezu (Atletico Madrid), še vedno pa ni konec govoric o tem, kako bi trener Mikel Arteta z veseljem pozdravil v napadu tudi rojaka Nica Williamsa.

Za boljšo voljo navijačev Arsenala skrbijo zapisi, ki poročajo o tem, kako je športni direktor Andrea Barti že zagotovil topničarjem prvo odmevno poletno okrepitev. To je španski reprezentant Martin Zubimendi, zvezni igralec Real Sociedada, za katerega bo potrebno odšteti okrog 70 milijonov evrov. Trener Mikel Arteta o njem sanjari že leto dni, letos, ko skuša ekipo okrepiti do te mere, da bi z njo v sezoni 2025/26 prišel še dlje v angleškem prvenstvu (v zadnji sezoni drugi) in ligi prvakov (polfinale), pa se mu bo želja uresničila.

Arsenal razmišlja celo o Brazilcu Rodrygu, ki v prejšnji sezoni ni bil najbolj zadovoljen z minutažo pod vodstvom Carla Ancelottija pri Realu. V tej sezoni ga bo pri belih baletnikih vodil Xabi Alonso. Foto: Reuters

Vprašanje se poraja le, s kom bo vse Zubamendi sodeloval v napadu. Razpreda se celo o možnosti, da bi levo stran napada okrepil Brazilec Rodrygo, zvezdnik madridskega Reala, a naj bi se o tej ideji dogovarjalo šele takrat, ko bodo znane okrepitve v osrednjem delu napada. Tam pa se največ govori o Šešku in Gyökeresu. Morda pa navijači topničarjev dočakajo nenavadno dvojno darilo. Navijačev Arsenala verjetno ne bi motilo, če bi prišla v paketu oba. Odprtih je še veliko vprašanj, za zdaj je več kot jasno le eno – da bo na nogometni tržnici še zelo vroče.