Manchester City tik pred novim zvenečim nakupom

Bogati angleški klub Manchester City se želi vrniti na otoški vrh. V kratkem bo sklenil petletno pogodbo s francoskim ofenzivnim zveznim igralcem Rayanom Cherkijem, za katerega bo Lyonu plačal najmanj 40 milijonov evrov. City bi lahko v kratkem predstavil novinca, ki bi tako še ujel rok za nastop na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA. Cherki je debitiral za galske peteline za zaključnem turnirju lige narodov, kjer je s Francijo v Nemčiji osvojil tretje mesto.

Rayan Cherki je debitiral za Francijo na zaključnem turnirju lige narodov v Nemčiji. Foto: Reuters

Chelsea je sklenil sodelovanje z mladim francoskim reprezentantom Mamadoujem Sarrom, ki tako zapušča Strasbourg in bo z Londončani nastopil na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA.

Welcome to Chelsea, Mamadou Sarr! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 9, 2025

Francoski trener podaljšal pogodbo z Genoo

Nekdanji francoski nogometni reprezentant Patrick Vieira je podaljšal pogodbo kot trener italijanskega prvoligaša Genoe do junija 2027, je danes sporočil klub. Vieira je ekipo iz Genove v minuli sezoni italijanskega prvenstva serie A popeljal do 13. mesta, zadnje tedne pa so ga omenjali tudi kot morebitnega novega trenerja milanskega Interja.

Oseminštiridesetletni Vieira je v Genovo prišel novembra lani in zamenjal Alberta Gilardina, sprva pa je imel pogodbo do junija 2026. Svetovni prvak leta 1998 in evropski prvak leta 2000 s francosko reprezentanco se je omenjal kot kandidat za trenerja Interja, kjer bi nadomestil Simoneja Inzaghija, vendar je milanski klub izbral drugega od svojih nekdanjih igralcev, Cristiana Chivuja.

📝 Il Genoa CFC comunica di aver esteso il contratto dell’allenatore Patrick Vieira fino al 30 giugno 2027.



La nota del Club 👉 https://t.co/2B3dxKMg1M 🔴🔵 pic.twitter.com/S9R5ZYTvjz — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 8, 2025

"Veseli in ponosni smo, da nadaljujemo našo pot skupaj s Patrickom. Skupaj želimo še naprej napredovati s stabilnostjo in kontinuiteto. Kar je trenerju v zadnjih mesecih uspelo prenesti na ekipo, v celoti odraža genovski DNK," je v izjavi za javnost dejal generalni direktor kluba Andres Blazquez.

"V Genovi in Genoi se počutim dobro. Podaljšanje našega sodelovanja je bila najbolj naravna stvar; ni trajalo dolgo, da smo dosegli dogovor," pa je dejal Vieira, ki je Genoo prevzel na 17. mestu v serie A.