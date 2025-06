Kot vse kaže, Luka Modrić po končanem dolgoletnem igranju za Real Madrid začenja novo poglavje v svoji bogati karieri in bo v kratkem postal član Milana. Italijanski mediji so zatrdili, da je Modrić ponudbo načeloma že sprejel, italijanski velikan pa je glede posla optimističen. Modrić naj bi bil v poletnem prestopnem roku ena glavnih tarč novega trenerja Massimiliana Allegrija. Tudi športni direktor Igli Tara podpira prestop, Modrićevo ime pa se v klubu pogosto omenja.

Italijanski časopis Gazzetta je objavil podrobnosti pogodbe, ki jo bo Modrić podpisal. Trdijo, da bo podpisal pogodbo za eno sezono z možnostjo podaljšanja za še eno sezono. Po pričakovanjih naj bi zaslužil dobre tri milijone evrov na sezono. Kljub 39 letom so tako Modrić kot Milančani prepričani, da še ni rekel zadnje in da bo velika okrepitev. Čeprav je imel donosne ponudbe iz Savdske Arabije, naj bi jih zavrnil. Njegove sanje so igrati na svetovnem prvenstvu leta 2026 in prepričan je, da mora za to ostati v evropskem nogometu.

Hrvat je po koncu letošnje sezone po 13 sezonah zapustil Real Madrid, s katerim je v tem obdobju osvojil kar 28 lovorik. V pretekli sezoni je za Los Blancose odigral 35 tekem in dokazal, da lahko še vedno veliko ponudi na najvišji ravni.