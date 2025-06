Italijanski nogometni strateg Simone Inzaghi, ki je v soboto izgubil finale lige prvakov z Interjem proti PSG (0:5) in tako v sezoni 2024/25 ostal brez lovorike, se bo preselil v Savdsko Arabijo. Vse več je virov, ki poročajo o tem, kako je že sprejel ponudbo bogatega kluba Al Hilal, ki bo kmalu nastopil na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA. Angleški klubski velikan in aktualni zmagovalec konferenčne lige Chelsea je sporočil, da se je klubu pridružil vezist lizbonskega Sportinga, Dario Essugo. Brentford in Bayer Leverkusen imata novega vratarja.

Italijanski strateg Simone Inzaghi je v domovini v članski konkurenci vodil le Lazio in Inter, po stresni sezoni 2024/25, v kateri se je še drugič v zadnjih treh letih uvrstil v finale lige prvakov, tam pa doživel hud poraz proti PSG (0:5), v domačem prvenstvu za "las" zaostal za prvakom Napolijem, v italijanskem pokalu pa v polfinalu izpadel proti mestnemu rivalu Milanu, pa se je odločil za novo poglavje v karieri.

Simone Inzaghi accetta la proposta dell’Al-Hilal e va in Arabia.



Decisione presa e comunicata all’Inter. pic.twitter.com/QxlaR6IxRC — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 3, 2025

Seli se v Savdsko Arabijo, kjer bo prevzel Al-Hilal. Novinar Fabrizio Romano poroča, kako bo Inzaghi uradno sklenil triletno pogodbo z arabskim klubom še ta teden, deležen pa bo izjemnega zaslužka. Omenjeni klub se zanima tudi za francoskega reprezentanta Thea Hernandeza (AC Milan).

Kdo pa bo v prihodnji sezoni vodil Inter? Italijanski mediji kot največje kandidate za izpraznjeni stolček na San Siru omenjajo Cesc Fabregas (Como), Roberto de Zerbi (Marseille) in Cristian Chivu (Parma).

Al Hilal je podprvak savdijskega nogometnega prvenstva. Zanj nastopajo številna znana imena svetovnega nogometa (Srba Sergej Milenković Savić in Aleksandar Mitrović, Portugalca Ruben Neves in Joao Cancelo, Senegalec Kalidou Koulibaly, Brazilci Malcom, Kaio Cesar in Marcos Leonardo, brani pa Maročan Yassine Bounou).

Nizozemec bo branil za Bayer

Nemški nogometni prvoligaš Bayer Leverkusen je okrepil svoje vrste z nizozemskim vratarjem Markom Flekkenom. Tega je odkupil od angleškega prvoligaša Brentforda za 10 milijonov evrov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

✍️ Mark Flekken hat in Leverkusen bis 2028 unterschrieben. Der niederländische Nationalkeeper kehrt nach zwei Jahren bei Brentford FC in die Bundesliga zurück.🙌#Bayer04 | #Flekken2028 pic.twitter.com/a5QiCchsVl — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 3, 2025

Enaintridesetletni Flekken, ki je podpisal pogodbo do leta 2028, bo najverjetneje prevzel mesto prvega vratarja pri nemški zasedbi od Lukasa Hradeckyja, ki je bil kapetan Bayerja v nepremagljivi sezoni 2023/24, v kateri je osvojil tako prvenstvo kot pokal. Flekken že ima izkušnje iz elitne nemške lige, saj je pred odhodom k Brentfordu igral za Freiburg.

Leverkusen je v nekakšni prenovi ekipe, trenerja Xabija Alonsa, ki je šel k madridskemu Realu, je že zamenjal Nizozemec Erik ten Hag. Odšel je tudi branilec Jonathan Tah, ki bo po novem igral v obrambi Bayerna, na pragu angleškega prvaka Liverpoola pa sta Florian Wirtz in Jeremie Frimpong.

Iz Liverpoola k Brentfordu

Brentford je kmalu zatem objavil, da je že našel zamenjavo za Flekkna. To je postal Irec Caoimhin Kelleher iz Liverpoola za približno 21 milijonov evrov. V klubu so pojasnili, da je 26-letnik podpisal petletno pogodbo.

We are delighted to confirm the signing of Caoimhín Kelleher from Liverpool on a five-year contract, with club option of an additional year ✍️ — Brentford FC (@BrentfordFC) June 3, 2025

Kelleher je bil drugi vratar Liverpoola za Alissonom Beckerjem, njegov položaj pa bo še otežil julijski prihod gruzijskega čuvaja mreže Giorgija Mamardašvilija iz Valencie.

"Začutil sem, da je za kariero pravi čas za odhod ter da bom prvi izbor in bom igral na vsaki tekmi," je dejal Kelleher.

Portugalec okrepil modre iz Londona

Dvajsetletnik, ki je bil to sezono posojen Las Palmasu - zanj je odigral 27 tekem in dosegel en gol -, se je modrim priključil za 23 milijonov evrov. Chelseaju se bo pridružil že na klubskem svetovnem prvenstvu in naj bi nadomestil Moisesa Caiceda.

Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Portuguese midfielder Dario Essugo.



Welcome to Chelsea, Dario! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 2, 2025

Dario Essugo je bil najmlajši igralec v zgodovini Sportinga, saj je za prvo ekipo debitiral marca 2021 proti Vitorii, star 16 let in šest dni. S tem je podrl tudi rekord portugalskega superzvezdnika Luisa Figa za najmlajšega igralca, ki je začel tekmo za klub.