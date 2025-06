Toliko je namreč znašala odkupna klavzula v pogodbi Brazilca s klubom iz Wolverhamptona. Zanje je Cunha od januarja 2023 odigral 92 tekem ter dosegel 33 golov ob 15 podajah.

Pred tem je Cunha igral še za španski Atletico iz Madrida, nemška kluba Leipzig ter Hertho iz Berlina in švicarski Sion.

Za brazilsko reprezentanco je Cunha zbral 13 nastopov in dosegel en gol. Za reprezentanco do 23 let je zbral tudi pet nastopov na olimpijskih igrah in se z Brazilijo veselil zlate kolajne v Tokiu pred štirimi leti.

United je po izjemno slabi sezoni v domačem prvenstvu, ki ga je končal na 15. mestu, zavihal rokave na prestopni tržnici, Cunha pa je postal prva od številnih napovedanih okrepitev trenerja Rubena Amorima. Brazilec mora sicer pridobiti še vizum za dokončanje posla, nato pa bo podpisal petletno pogodbo.

Rdeči vragi so se to sezono bolje kot v prvenstvu odrezali v Evropi, a izgubili v finalu evropske lige ter tako ostali brez vstopnice za ligo prvakov. V naslednji sezoni tako prvič po sezoni 2014/15 ne bodo del evropskih klubskih tekmovanj.