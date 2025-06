Denar za vse vendarle ni sveta vladar. Bruna Fernandesa so Savdijci v Al Hilal želeli zvabiti s silnimi milijoni, a jih je po poročanju nogometnega specialista za prestope Fabrizia Romana zavrnil.

🚨💣 EXCLUSIVE: Bruno Fernandes has REJECTED Al Hilal proposal. ❌🇸🇦



Despite crazy contract proposal from the Saudi Pro League club, Bruno Fernandes wants to continue playing football in Europe.



Man United captain wants to play at top level in Europe. Decision made. pic.twitter.com/7liKWOHETs