Po 13 sezonah v dresu madridskega Reala se era Luke Modrića pri belem baletu končuje. Izkušeni Hrvat ima še vedno dovolj volje in zagona za nadaljevanje kariere. Kam ga bo odnesla klubska prihodnost, še ni jasno. Zanj naj bi se zanimalo več evropskih klubov, pa tudi klubi iz lige MLS.

Specialist za nogometne prestope Fabrizio Romano pravi, da novi direktor AC Milana Igli Tare sanja o tem, da bi v klub pripeljal Modrića. 39-letnik je ena od morebitnih okrepitev, s katerimi naj bi bil italijanski klub v začetnih pogovorih.

