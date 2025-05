Angleški prvaki so tako na desnem boku našli zamenjavo za Trenta Alexander-Arnolda, ki je okrepil vrste Reala iz Madrida.

Frimpong je bil zadnjih nekaj sezon pomemben člen Bayerja, ki je v sezoni 2023/24 prekinil vladavino Bayerna na vrhu nemške bundeslige. K farmacevtom je desni bočni nogometaš prišel januarja 2021 iz Celtica in v tem času zanje odigral 190 tekem. Dosegel je 30 golov in prispeval še 44 podaj.

Za Nizozemsko je odigral 12 tekem in dosegel en gol. Za oranžne je debitiral oktobra 2023, bil pa je del reprezentance na SP 2022 in lanskem EP, ki so ga Nizozemci končali v polfinalu.

Nogometno pot je Frimpong sicer začel v Angliji, kamor se je z družino preselil pri sedmih letih. V mladinskih vrstah je igral za Manchester Cityju, kjer se je skozi različne mlajše selekcije prebijal med letoma 2010 in 2019, ko je prestopil k Celticu.