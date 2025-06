To pa je zasuk, Benjamin Šeško prejel noro ponudbo z drugega konca sveta!

Bodo navijači Arsenala lahko letos pozdravili Benjamina Šeška v rdeče-belem dresu? Foto: Reuters Lov na Benjamina Šeška se nadaljuje. Ko je RB Leipzig ob koncu sezone 2024/25 ostal brez evropske vozovnice, je bil odpravljen še zadnji dvom, ki bi preprečeval poletni odhod 22-letnega Slovenca. Za mladega slovenskega asa se že dolgo zanimajo številni evropski klubski velikani, najbolj vztrajen pa naj bi bil londonski Arsenal.

Angleški podprvak je že začel pogajanja z rdečimi biki, Evropo pa so na krilih otoških medijev preplavile novice, da bi lahko topničarji dobili "bitko" za slovenskega nogometnega dragulja ter zanj plačali ogromno denarja. Omenjajo se zneski od 70 pa vse do izjemnih sto milijonov evrov, kar bi Šeška prelevilo v enega osrednjih junakov poletnega prestopnega roka.

Nigerijec Victor Osimhen je v prejšnji sezoni blestel v Turčiji. Foto: Reuters Zdaj, ravno v obdobju, ko se Šeško s slovensko reprezentanco pripravlja na zadnje dejanje pred poletnim premorom, a zaradi manjših zdravstvenih težav danes skoraj zagotovo ne bo nastopil na razprodanem celjskem stadionu proti Bosni in Hercegovini, pa se je seznam njegovih snubcev še razširil.

Tokrat prihaja zanimanje z drugega konca sveta. Za Posavca se zanima eden najboljših klubov iz Savdske Arabije Al-Hilal. Ta si je sprva prizadeval, da bi pripeljal nigerijskega zvezdnika Victorja Osimhena, ki je v zadnji sezoni kot posojeni igralec Napolija za Galatarasaray na 41 tekmah dosegel 37 zadetkov. Ko pa je to postalo neizvedljivo, saj želi Afričan nadaljevati kariero v eni izmed najmočnejših evropskih lig, naj bi se po poročanju CBS Sports Al-Hilal ogrel kar za Benjamina Šeška.

Benjamin Šeško je v tej sezoni za Leipzig na 45 tekmah dosegel 21 zadetkov. Foto: Guliverimage

Al-Hilal premore ogromno denarja. Njegov trener je pred kratkim postal Simone Inzaghi. Italijan, ki je nedavno v finalu lige prvakov z Interjem doživel boleč poraz proti PSG (0:5), bo v kratkem v vlogi stratega velikana iz Savdske Arabije debitiral na razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA. Na njem želi nastopiti z dodatno okrepljeno zasedbo, na seznam želja pa je tako uvrstil kar 22-letnega Slovenca, za katerim se je v zadnjih letih oziralo že "pol Evrope".

Simone Inzaghi bo vodil Al-Hilal na razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage Al-Hilal je to poletje želel pripeljati tudi kapetana Manchester Uniteda Bruna Fernandesa, a portugalskega zvezdnika, ki je v nedeljo v Münchnu osvojil ligo narodov, ni zanimala ponudba, v kateri bi lahko v treh letih zaslužil prek 200 milijonov evrov. Al-Hilalu se ni posrečilo pripeljati niti francoskega reprezentanta Thea Hernandeza (AC Milan). Zdaj naj bi se odločili, da preverijo na tržišču, ali bi bilo izvedljivo pripeljati Šeška, ki mu ponujajo sanjske finančne pogoje.

Sprožile so se namreč govorice, bi bi lahko slovenski reprezentant, če bi sprejel ponudbo, na leto zaslužil med 25 in 30 milijoni evrov, čakala pa bi ga še obilna dodatna nagrada, če bi resnično izkazal naklonjenost savdijskemu klubu. S tem bi se Šeško uvrstil med največje nogometne zaslužkarje na svetu, zlasti ko je govora o tako mladih zvezdnikih. Pri 22 letih se namreč nahaja šele na začetku svoje karierne poti, ki pa jo želi, tako poudarja tudi njegov agent, nadaljevati v Evropi. Zato ne gre verjeti, da bi ga lahko premamila ponudba iz bogate arabske dežele, kjer se dokazuje že ogromno nogometnih zvezdnikov.

Benjamin Šeško bo skušal jeseni pomagati Sloveniji, da bi se prvič po letu 2010 uvrstila na svetovno prvenstvo. Foto: Guliverimage

Še naprej ostaja bolj verjetna možnost, da bi se Šeško iz Nemčije preselil na Otok in v prihodnji sezoni znova nastopal v evropski ligi prvakov. Nenazadnje se izredni prestopni rok, do katerega so upravičeni udeleženci letošnjega klubskega svetovnega prvenstva v ZDA, zaključi danes zvečer. Zato si Al-Hilal tako močno prizadeva, da bi tik pred zdajci sklenil sodelovanje z igralcem, ki bi zagotavljal dodano vrednost. To pa je le še dokaz več, da je Šeško dokončno prestopil meje povprečnosti in se znašel med najbolj obleganimi nogometnimi imeni na svetu.

🚨🇸🇮 Saudi Pro League clubs have approached Benjamin Šeško in recent hours with important proposals.



Understand Šeško’s priority is to continue in Europe at this stage, with talks to follow in the next days. pic.twitter.com/YZGQL6bPy2