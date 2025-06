Legendarni Francoz opozarja Arsenal, da bi z nakupom Šeška storili napako

Nekdanji francoski nogometni as Frank Leboeuf, ki je pustil velik pečat tudi pri Chelseaju, opozarja Arsenal, naj dvakrat premisli z nakupom Benjamina Šeška, saj bi lahko za ogromen denar dobili mačka v žaklju. ''Kakšno je vaše zagotovilo, da se bo Šeško izkazal pri Arsenalu?,'' se sprašuje 57-letni Francoz, ki je svojčas pomagal galskim petelinom tako do svetovnega kot tudi evropskega naslova.

Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško, ki je v soboto dopolnil 22 let, ostaja ena izmed osrednjih tem poletnega prestopnega roka. To velja zlasti za Otok, kjer se napadalca Leipziga že dolgo najbolj povezuje z londonskim Arsenalom. Omenjajo se rekordne številke, topničarji bi morali rdečim bikom iz Nemčije najverjetneje plačati med 80 in 90 milijonov evrov, če še ne več.

Spomnil na zgodbi Sancha in Nuneza

Frank Leboeuf ohranja stik z nogometom kot strokovni komentator. Foto: Guliverimage Francoz Frank Leboeuf se je v pogovoru za ESPN razgovoril o morebitnem prestopu Šeška k angleškemu podprvaku in izrazil dvom, saj ni povsem prepričan, ali bi bil mladi Slovenec prava izbira za tako stresno in odgovorno vlogo, kot jo prinaša položaj prvega napadalca Arsenala. Zmotila ga je tudi višina odškodnine, ki bi lahko v primeru sklenjenega posla kapnila na račun Leipziga. Leboeufu se zdi odločna previsoka za nakup tako mladega igralca, ki nima izkušenj z igranjem v angleškem prvenstvu.

"Vodilni ljudje v klubih bi bili, če bi kupovali z denarjem, ki prihaja iz njihovih osebnih bančnih računov, veliko bolj previdni. Če pa to ni njihov denar, jih to sploh ne moti, in ga bodo zlahka porabili," je pojasnil nekdanji francoski reprezentant za ESPN. "To je noro," je imel v mislih visoke finančne zahteve Leipziga ob morebitni prodaji Šeška.

"Zgodilo se je že ogromno primerov, kjer so klubi zapravili veliko denarja za igralce iz manjših klubov. Kakšno je vaše zagotovilo, da se bo Šeško izkazal pri Arsenalu? In zanj boste plačali 80 milijonov evrov? Poglejte Jadona Sancha, Darwina Nuneza in še koga drugega," je omenil mlada nogometaša iz Anglije in Urugvaja, ki sta ju za ogromen denar kupila Manchester United ter Liverpool, a nato s svojimi predstavami in statistiko nista upravičila tako visokega vložka.

Šved madžarskih korenin Viktor Gyökeres se bo poleti v kvalifikacijah za SP 2026 meril tudi proti Sloveniji. Foto: Reuters

Leboeuf bi zato raje počakal in na stadion Emirates pripeljal kakšnega bolj izkušenega kandidata. Njegove številke (Šeško je na 87 nastopih za Leipzig zbral 39 zadetkov, za slovensko izbrano vrsto pa je na 41 tekmah dosegel 16 zadetkov) niso dovolj prepričljive, da bi Arsenalu svetoval nakup Slovenca.

Topničarji sicer poleg Šeška razmišljajo zavzeto tudi o prihodu Šveda Viktorja Gyökeresa (Sporting Lizbona), za Slovenca, pred katerim bo tako še pestro poletje, pa se zanimajo tudi pri nekaterih drugih angleških klubih.

Benjamin Šeško se v teh dneh nahaja na pripravah slovenske reprezentance na Brdu pri Kranju. Foto: Aleš Fevžer

Šeško se v teh dneh nahaja na reprezentančnih pripravah za prijateljski tekmi z Luksemburgom ter Bosno in Hercegovino, zaradi lažje poškodbe kolena, ki ga je ovirala še prejšnji teden na klubski akciji v Braziliji, pa se na uvodnih dveh treningih Kekove čete na Gorenjskem ni pridružil soigralcem.