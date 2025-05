Že dalj časa je jasno, da Benjamina Šeška bržkone ne bomo več spremljali v rdeče-belem dresu nemškega moštva, zdi pa se, da bo zamenjal zgolj klubske barve, ne pa tistih na dresu. Najbolj zainteresirani za to, da slovenskega napadalca zvabijo v svoje vrste, so namreč pri londonskem velikanu Arsenalu, vse skupaj pa je še dodatno podkrepil novinar nemškega Sky Sporta Florian Plettenberg, ki je na družbenem omrežju X poročal, da sta se strani obeh klubov pred nekaj dnevi že sestali v Londonu.

Plettenberg poroča, da je Šeško postal Arsenalova prioriteta in da je glavni fokus na tem, da ga zvabijo v svoje vrste. V govoricah o prestopu na stadion Emirates se je namreč pogosto omenjal tudi Šved Viktor Györkes, ki je v sezoni 2024/25 v polnem sijaju zablestel pri lizbonskem Sportingu, a očitno se Londončani vendarle bolj nagibajo k temu, da bi v svoje vrste zvabili 41-kratnega slovenskega reprezentanta.

🚨🔴⚪️ EXCL | Negotiations between RB Leipzig and Arsenal regarding Benjamin #Sesko have begun!



A few days ago, there was already a meeting between the executives Marcel Schäfer and Andrea Berta in London.



It remains unclear whether #Arsenal are able to afford the full package.… pic.twitter.com/TBqrepWwfP