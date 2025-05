Dobro obveščeni vir: Benjamin Šeško že to poletje zapušča Leipzig

Ta trenutek najboljšega slovenskega nogometaša Benjamina Šeška že dlje časa povezujejo z angleškimi klubi. Najbolj resno naj bi se za nogometne usluge Slovenca zanimali pri Arsenalu in Liverpoolu, ki na nogometni tržnici išče primerno menjavo za Darwina Nuneza. Nogometni poznavalci v zvezi s Šeškom omenjajo tudi Chelsea, Manchester United in Newcastle.

Leipzig je sicer v zadnjem krogu nemške Bundeslige doma izgubil proti Stuttgartu (2:3) in prvič po sezoni 2016/17 ne bo igral v evropskih pokalih. Klub naj bi poleti zapustil tudi Xavi Simons.

🚨🚫 RB Leipzig will NOT play in any European competition for the first time since season 2016/17.



…both Xavi Simons and Benjamin Šeško are expected to leave the club this summer. pic.twitter.com/P4JIchoQrV