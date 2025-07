Italijanski novinar Fabrizio Romano, guru za največje nogometne prestope, poroča, da se za Benjamina Šeška še vedno zanimajo tudi bogati klubi iz Savdske Arabije. Iz te moke pa očitno vendarle ne bo kruha, saj želi 22-letni Slovenec ostati v Evropi.

🚨🇸🇮 Benjamin Šeško stance after new Saudi Pro League links remains the same as in June: total focus on European football.



Šeško wants to play in Europe at this stage of his career, despite approaches from Saudi clubs in the last two months. pic.twitter.com/8TahbJMMgv