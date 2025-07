Prestopna saga okoli Benjamina Šeška je očitno končana

Kot poroča Fabrizio Romano, je bil Viktor Gyökeres kljub mamljivim ponudbam savdskih klubov, ki so mu ponujali masten zaslužek, odločen – edini klub, v katerem vidi svojo prihodnost, je angleški Arsenal. Pogodba naj bi bila sklenjena še danes, o podrobnostih so se pogovorili na dveh sestankih včeraj, je na platformi X zapisal Romano.

❤️🤍 Gyökeres didn’t have doubts even when Saudi clubs wanted to offer way higher salary: only Arsenal.



Move set to be sealed today after 2 meetings on Sunday.



Gyökeres agents reduce their commission to make the deal happen.



Here we go, soon ✅🔜



