Kaj o prestopni sagi Evenepoela k Rogliču pravi njegov nekdanji šef?

Remco Evenepoel, ki po prvem tednu letošnje Dirke po Franciji zaseda odlično drugo mesto v skupnem seštevku dirke, ima pogodbo z ekipo Soudal-QuickStep sklenjeno do konca leta 2026, kar pa očitno ni nobena ovira za govorice. Kot je pred dnevi poročal poznavalec kolesarskega zakulisja Daniel Benson, naj bi bil dogovor o prestopu dvakratnega olimpijskega prvaka v ekipo Red Bull BORA-hansgrohe že od 70- do 80-odstotno sklenjen, a se generalni direktor Soudal-QuickStep Jurgen Foré s tem ne strinja. Še vedno vztraja, da bo Evenepoel "zagotovo vozil za nas še vsaj eno leto", razpravi pa se je zdaj pridružil tudi nekdanji dolgoletni vodja ekipe Patrick Lefevere.

Sodni spor ali le vihar v kozarcu vode?

V svoji tedenski kolumni za Het Nieuwsblad je Lefevere, ki se je po koncu lanske sezone upokojil, namignil, da bi lahko boj za Evenepoelov podpis pristal na delovnem sodišču, saj bi morebitna predčasna prekinitev pogodbe zahtevala večmilijonsko odkupnino in pravno bitko.

Patrick Lefevere Foto: Guliverimage

"Morda bodo vse strani pozneje dosegle dogovor, morda gremo v sodni spor. Ali pa je, kot se na Touru pogosto zgodi, vse skupaj le vihar v kozarcu vode in bo Remco preprosto ostal, kjer je," je zapisal Lefevere.

"Ali bo (Evenepoel, op. .a) odšel ali ostal? Iskreno, ne vem. Vem pa, da se je Ralph Denk, vodja Bore, za Remca potegoval že pred štirimi leti. Že prvi predlog me je skoraj oslepil. Potem ni nikoli nehal: Ineos, enkrat celo Lidl-Trek, kolikor sem slišal, in seveda vedno znova Red Bull BORA-Hansgrohe."

"Ekipa Soudal-QuickStep bo obstala tudi brez Evenepoela"

Čeprav sam ne ve, kaj se bo zgodilo, pa je prepričan, da bo kolesarska ekipa Soudal-QuickStep obstala tudi brez svojega superzvezdnika. "Morda mu res ponujajo nekaj, čemur se ne bo mogel upreti, a to še ne pomeni, da bi Jurgen Foré in lastnik ekipe Zdeněk Bakala to morali brez boja sprejeti," je dodal.

Bosta Evenepoel in Roglič kolesarila za isto ekipo? Foto: Reuters, Guliverimage

"Remco ima pogodbo sklenjeno do konca leta 2026, Specialized (proizvajalec koles, op. a.) še za eno leto. Kar je tudi pomembno: nobena od naših sponzorskih pogodb se ne izteče, če Remco zapusti ekipo. Ta klavzula je obstajala le v prvem letu sodelovanja, zdaj je ni več," je pojasnil Lefevere, ki je prepričan, da Evenepoela špekulacije o prestopu ne bodo zmedle, ne glede na njihov neposrečen timing.

"Remco ima močno glavo. Zamudil je začetni napad na Touru (v vetrovni 1. etapi, op. a.), a je že nazaj na drugem mestu v skupni razvrstitvi," piše Lefevere. "Mislim, da ga po štirih letih stalnih govoric o prestopu takšne stvari ne vržejo več iz tira, čeprav so novinarji zadnje dni spet povsem prevzeti z njimi," je prepričan Lefevere.

