Benjamin Šeško z eno potezo sprožil številna vprašanja

Vroče poletne prestopne sage, kot je slovenski nogomet ne pomni, še ni konec. Benjamin Šeško je resda izpadel z glavnega seznama poletnih želja Arsenala, a je prestopni rok še dolg. V državah, ki se lahko pohvalijo z najmočnejšimi ligami na svetu, bo trajal do začetka septembra, tako da možnost, da bi 22-letni Posavec dres Leipziga poleti vendarle zamenjal s katerim od evropskih velikanov, ostaja še kako odprta. Oživela so zlasti namigovanja, da bi se lahko preselil k angleškemu prvaku Liverpoolu. Tudi zaradi posebne poteze na družbenem omrežju Instagram.

V svetu vrhunskega športa so družbena omrežja vse pomembnejša. Tisti, ki Benjaminu Šešku sledijo na Instagramu, so lahko v zadnjih dneh ugotovili, da je Radečan začel slediti Liverpoolu, obenem pa je kot poglavitno objavo pripel tisto, staro slabo leto, v kateri se med drugim zahvaljuje navijačem Leipziga za veliko podporo, vse skupaj pa je podkrepil s tremi fotografijami.

Fotografije so bile posnete 23. oktobra na tekmi lige prvakov z Liverpoolom, ki je na Red Bull Areni zmagal z 1:0, zmagoviti zadetek pa je dosegel Darwin Nunez. To je bil eden redkih presežkov 26-letnega napadalca iz Urugvaja v prejšnji sezoni. Liverpool je zanj v začetku leta 2022 Benfici plačal okrog 85 milijonov evrov, a Nunez ni nikoli upravičil visokih pričakovanj. Ni si izboril mesta v udarni enajsterici, po koncu šampionske sezone, v kateri so rdeči z Anfielda postali angleški prvaki, pa se je glasno razpredalo o tem, da bi lahko to poletje zapustil Liverpool.

Darwin Nunez bi lahko to poletje zapustil Anfield. Foto: Reuters

Že takrat so se na Otoku pojavila tudi namigovanja, da bi ga lahko zamenjal prav Šeško. Zdaj, nekaj mesecev pozneje, ko se Radečan vendarle ni pridružil Arsenalu, kamor naj bi se kaj kmalu preselil golgeter Sportinga iz Lizbone Viktor Gyökeres, se v medijih znova ugiba o možnosti, da bi lahko dragulj slovenskega nogometa okrepil Liverpool. Klub, ki ga je smrt portugalskega reprezentanta Dioga Jote pred tedni zavila v neizmerno žalost, namerava osvežiti moči v napadu. Sodeč po tem, kar si je nedavno privoščil Šeško, bi lahko na Anfield privabil prav napadalca Leipziga.

Arsenal ni ugodil željam

Če bi Benjamin Šeško ostal v Leipzigu, v sezoni 2025/26 ne bi nastopal v Evropi. Foto: Guliverimage Otoški mediji na veliko poročajo o tem, da je slovenski napadalec, ki se je konec prejšnjega tedna vrnil v Nemčijo in začel klubske priprave z rdečimi biki, na Instagramu jasno namignil, kje želi nadaljevati kariero. Arsenal ni ugodil željam njegovega trenutnega delodajalca, ki je zanj zahteval (pre)visok znesek. Omenjale so se številke med 80 in stotimi milijoni evrov.

Morda bi jih bil pripravljen za Šeška plačati Liverpool, ki je v poletnem prestopnem roku enkrat že segel zelo globoko v žep. Za rekordnih 125 milijonov evrov je pripeljal dirigenta zvezne vrste Nemca Floriana Wirtza. Da bi lahko bilo resnično kaj na tem, je podkrepilo poročanje TBR Football, da je Šeškov tabor, kjer ima glavno besedo njegov dolgoletni zastopnik Elvis Bašanović, nedavno stopil v stik s preostalimi angleškimi snubci, ki so se poleg Arsenala omenjali v igri za prihod Šeška – poleg Liverpoola še Manchester United, Chelsea in Newcastle.

Tako obstaja možnost, da bi Šeško to poletje vendarle zapustil Leipzig. Če ga ne bi, bi ga čakala nenavadna sezona, v kateri sploh ne bi igral evropskih tekem. Rdeči biki so namreč v prejšnji sezoni v nemški bundesligi osvojili sedmo mesto, kar je bilo bistveno manj od klubskih pričakovanj. Ker so v nemškem pokalu izpadli v polfinalu, so ostali brez evropske vozovnice. Finančni primanjkljaj, ki se bo čutil zaradi neudeležbe v donosni ligi prvakov, bi lahko skušali pokriti s prodajo najdražjih igralcev. Prav s prodajo Šeška pričakujejo največ denarja, a so bile njihove zahteve tako visoke, da so od posla odvrnile Arsenal. Bi lahko bilo kaj drugače, če bodo stekli resni pogovori z Liverpoolom?

Liverpool je to poletje v svoje vrste pripeljal tudi nemškega asa Floriana Wirtza, za katerega je odštel ogromno denarja. Foto: Guliverimage