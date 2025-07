Noro, nov zaplet med Sportingom in Arsenala glede Viktorja Gyökeresa?

Kaj se dogaja na nogometni tržnici? Nekdanji kapetan Liverpoola in Ajaxa Jordan Henderson se vrača na Otok, kjer je z Brentfordom sklenil dveletno pogodbo. V Anglijo pa bi se lahko kmalu vrnil Šved Viktor Gyökeres, saj potekajo pogovori med Arsenalom in Sportingom. Otoški mediji poročajo, da bi lahko topničarji kmalu predstavili Skandinavca, portugalski Record pa po drugi strani opozarja, da bi lahko prišlo do zapletov. Novopečeni prvoligaš Aluminij je podaljšal sodelovanje z Rok Schaubachom.