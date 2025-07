Tudi v ponedeljek je bilo pestro na nogometni tržnici. Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić je prispel v Milano, kjer bo opravil zdravniški pregled pred začetkom novega poglavja v svoji karieri. Kmalu bo tudi oblekel rdeče-črni dres s številko 14. Iz Barcelone so sporočili, da so podpisali pogodbo z desnim krilnim igralcem Roonyjem Bardghjijem iz Koebenhavna. V Muro se je vrnil Nino Kouter, na Dunaju pa je branilca našel Maribor. Do leta 2027 je za vijoličaste podpisal Čedomir Bumbić.

Robert Kuzmič in Nino Kouter Foto: NŠ Mura V Fazanerijo se vrača Nino Kouter, ki je bil z Muro že državni in pokalni prvak. Pred nekaj manj kot štirimi leti je odšel v Turčijo, kjer je branil barve Manise, po vrnitvi iz tujine pa je zadnje tri sezone in pol nosil dres Celja. "Presrečen sem, da sem se vrnil domov. Tukaj, v Fazaneriji sem preživel svoja najlepša nogometna leta, Mura mi je omogočila, da sem se preizkusil v tujini in se prebil vse do reprezentance Slovenije. Čeprav sem tukaj v preteklosti že osvojil državni in pokalni naslov, verjamem, da naša skupna zgodba še ni zaključena. Mura mi je dala ogromno, zato se čutim dolžnega, da ji pomagam pri ponovni poti tja, kamor spada. To je v vrh slovenskega nogometa."

Nino Kouter v dresu Mure pred štirimi leti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Črnobeli dres je oblekel na 219 tekmah v vseh tekmovanjih in ob tem dosegel 24 zadetkov. "Verjamemo, da z njegovim prihodom Mura dobiva igralca z ogromno izkušnjami in igralca, ki bo eden izmed vodij tako na igrišču, kot v slačilnici čarno-bejlih. Njegov karakter in borbenost sta nekaj, kar sovpada s filozofijo kluba in veseli nas, da je Nino to prepoznal in si želi pomagati Muri na poti tja, kjer jo želimo videti," so v sporočilu za javnost zapisali v NŠ Mura. To je v izjavi poudaril tudi predsednik kluba Robert Kuzmič: "Njegova vrnitev ni zgolj okrepitev na igrišču, ampak tudi jasen signal vsem, tako igralcem, navijačem kor širši javnosti, da verjamemo v vrednote, ki so nas že pripeljale do uspeha. Dobro ve, kaj pomeni nositi Murin grb, ima neomajno podporo navijačev, spoštovanje soigralcev in željo po tem, da Muro skupaj znova pripeljemo tja, kamor sodi, to je med najboljše v Sloveniji."

Maribor zaostril konkurenco v obrambi

Okrepitev v obrambi pa so predstavili v NK Maribor. Dveletno pogodbo je podpisal Čedomir Bumbić, 25-letni avstrijski nogometaš s srbskimi koreninami, nazadnje član moštva First Vienna FC, sicer produkt akademije dunajske Austrie. V avstrijski drugoligaški konkurenci je odigral 92 tekem in v vlogi obrambnega igralca sodeloval pri 24 zadetkih: 19-krat z asistencami, petkrat pa se je vpisal med strelce. Igra na položaju levega bočnega branilca.

Čedomir Bumbić, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



25-letni avstrijski nogometaš s srbskimi koreninami, nazadnje član moštva First Vienna FC, sicer produkt akademije dunajske Austrie, bo zaostril konkurenco v obrambni vrsti, na položaju levega bočnega branilca.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/UGIqMRHAfc — NK Maribor (@nkmaribor) July 14, 2025

Luka Modrić podpisal za AC Milan: Veselim se novega izziva

"Super. Srečen sem. Veselim se novega izziva," je ob prihodu na letališče Malpensa v Milano dejal Luka Modrić. In sedel v avtomobil. "Saj bo še čas za izjave." Devetintridesetletnik je po 13 sezonah zapustil Real Madrid, s katerim je šestkrat osvojil ligo prvakov, in bo novo poglavje v karieri z AC Milanom začelom 23. avgusta proti Cremoneseju. "Zadovoljen sem z novim poglavjem v moji karieri. Zakaj Milan? Ker gre za velik klub."

Poglejte, kako so Luko Modrića pričakali na milanskem letališču:

Pred klubskimi prostori so ga pozdravili najzvestejši navijači:

❤️🖤🇭🇷 AC Milan fans welcoming Luka Modrić… as he’s now with Zlatan Ibrahimović and directors in club’s headquarters. ✍🏻 pic.twitter.com/k9zQhRj20M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2025

Nekaj ur pozneje je prišla potrditev, da je podpisal pogodbo:

Londonski Arsenal se krepi še v obrambi

Arsenal je aktiven na poletni nogometni tržnici, Benjamin Šeško, dogovorili pa so se še za okrepitev v obrambi. Christian Mosquera prihaja iz Valencie. Ustni dogovor je sklenjen, poroča Fabrizio Romano. Odškodnina naj bi znašala 15 milijonov evrov plus bonusi. Za španskega reprezentanta je bil Arsenal želena izbira, drugam ni želel. Medtem je Šeško očitno Arsenal že odpisal. Zadnja govorica je, da je njegov agent zdaj v pogovorih z Liverpoolom. Slovenski reprezentant je na Instagramu začel slediti uradnemu profilu Liverpoola. Arsenal je aktiven na poletni nogometni tržnici, v napadu naj bi londondski klub okrepil Viktor Gyökeres in ne , dogovorili pa so se še za okrepitev v obrambi.prihaja iz Valencie. Ustni dogovor je sklenjen, poroča Fabrizio Romano. Odškodnina naj bi znašala 15 milijonov evrov plus bonusi. Za španskega reprezentanta je bil Arsenal želena izbira, drugam ni želel. Medtem je Šeško očitno Arsenal že odpisal. Zadnja govorica je, da je njegov agent zdaj v pogovorih z Liverpoolom. Slovenski reprezentant je na Instagramu začel slediti uradnemu profilu Liverpoola.

Nova okrepitev za Barcelono

Šved Roony Bardghji je za Koebenhavn dosegel 15 golov na 84 tekmah, potem ko je v sezoni 2021/22 prišel v prvo ekipo. "Krilni igralec je podpisal pogodbo za naslednje štiri sezone, do 30. junija 2029," je Barca sporočila v izjavi, ne da bi navedla vrednost prestopa. Španski mediji pa ocenjujejo, da se je 19-letnik Barceloni pridružil za približno 2,5 milijona evrov.

🚨🔵🔴 Official, confirmed. Roony Bardghji joins Barcelona from FC Copenhagen on four year contract.



New winger for Barça after deal agreed two weeks ago, €2m plus sell-on clause. pic.twitter.com/Odh8oBHhMs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2025

Maja 2024 si je Bardghji hudo poškodoval koleno, zaradi česar je bil skoraj eno leto odsoten iz igre, mladenič pa se je vrnil marca 2025. Bardghji je postal druga okrepitev Barcelone to poletje, potem ko so Katalonci iz lokalnega tekmeca Espanyola pripeljali vratarja Joana Garcio.

Cristiano Ronaldo ima novega trenerja

Novi trener Al Nasra, kjer igra Cristiano Ronaldo, je njegov rojak Jorge Jesus. Slednji je zadnji dve leti vodil velikega savdskega tekmeca Al Hilal. Na klopi se je tam zadržal 99 tekem in v tem času dosegel 80 zmag, deset remijev in devet porazov. Jesus je v karieri vodil številne klube, med drugim je bil na klopi portugalskih velikanov Benfica, Sporting in Braga, v tujini pa se je preizkusil še na klopi brazilskega Flamenga in turškega Fenerbahčeja.