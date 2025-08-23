To je že prekletstvo: Ronaldo postavil neverjeten rekord, a spet izgubil finale

Pred začetkom nove prvenstvene sezone v Savdski Arabiji, kjer ne bo manjkalo zvezdniškim imen, nastopila pa bosta tudi dva slovenska legionarja (Blaž Kramer in David Tijanić), sta se v Hong Kong za superpokalno lovoriko udarila Al-Ahli in Al-Nassr. Dolgo časa se je lovorika nasmihala ekipi Cristiana Ronalda, ki je vodil z 2:1 še v 88. minuti, na koncu pa se je lovorike po izvajanju 11-metrovk veselil Al-Ahli. 40-letnemu Portugalcu je ostal v uteho rekordni dosežek, saj je mejo stotih zadetkov dosegel že v četrtem različnem klubu, kar ni pred njim uspelo še nobenemu Zemljanu. Po Manchester Unitedu (145), Realu (450) in Juventusu (101) je to storil še v dresu Al-Nassra, za katerega nastopa od začetka leta 2023. Potrebno je dodati, da je več kot 100 zadetkov dosegel tudi za portugalsko reprezentanco (138).

Finale superpokalnega tekmovanja Savdske Arabije je postregel z dramatičnim razpletom. Prvi zadetek na srečanju je v 41. minuti dosegel Cristiano Ronaldo, a je Afričan Franck Kessie, nekdanji Iličićev soigralec pri Atalanti, v izdihljajih prvega polčasa izenačil na 1:1. Znova je zadišalo po lovoriki Al-Nassra, ko je Hrvat Marcelo Brozović v 83. minuti popeljal rumeno-modre v vodstvo z 2:1, a je brazilski branilec Roger Ibanez v 89. minuti zadel za 2:2 in s tem izsilil izvajanje 11-metrovk. Junak je postal francoski vratar Edouard Mendy, ki je ubranil strel Abdullahu al-Khaibariju.

Al Ahli je osvojil superpokalni naslov v Savdski Arabiji. Foto: Reuters

Tako se nadaljuje preklestvo nastopov Cristiana Ronalda v finalih (super)pokalnih tekmovanj, odkar se je pridružil Al-Nassru. Izgubil je že tretji zaporedni finale. Najprej je ostal praznih rok v finalu kraljevega pokala (2023/24), nato pa še dvakrat v finalu superpokala (2024 in 2025). Tako ostaja brez klubske lovorike v savdijskem nogometu.

Razočaranje Joaa Felixa, Cristiana Ronalda, Marcela Brozovića in soigralcev po porazu v finalu superpokala. Foto: Reuters

Edino lovoriko, odkar nastopa v tem delu sveta, je osvojil leta 2023, ko se je veselil naslova v arabskem klubskem pokalu, a Mednarodna nogometna zveza (Fifa) tega tekmovanja ne priznava, tako da se mju ne more šteti za uradno v Ronaldovi bogati karieri. Portugalec je tako zadnjo klubsko lovoriko osvojil leta 2021, ko je z Juventusom osvojil italijanski pokal.