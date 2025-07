Gričevnata Dolenjska vabi na kolesarsko dogodivščino

Dolenjska, s svojo slikovito pokrajino, vinorodnimi griči, reko Krko in bogato kulturno dediščino, predstavlja idealno destinacijo za kolesarske navdušence . Ne glede na to, ali ste ljubitelj cestnega, gorskega ali družinskega kolesarjenja, regija ponuja številne poti, ki vas popeljejo skozi neokrnjeno naravo, mimo zgodovinskih znamenitosti in prijaznih vasi.

Foto: Alenka Peterlin

Raznolikost kolesarskih poti na Dolenjskem

Dolenjska ponuja raznoliko paleto kolesarskih poti, ki zadovoljijo tako začetnike kot izkušene kolesarje. Gričevnat teren, gozdne stezice, makadamske ceste in asfaltirane poti omogočajo cestno, gorsko in rekreativno kolesarjenje. O možnostih kolesarjenja se lahko pozanimate v Turistično informacijskih centrih , poskrbljeno pa je tudi za izposojo klasičnih in električnih koles ter opreme in servis. Kolesarsko popotovanje lahko obogatite s kolesarskim vodnikom . Foto: Razvojni center Novo mesto

Do vrha z nasmehom: e-kolesarjenje po Dolenjski

Z električnim kolesom se lahko z minimalnim naporom povzpnete do razglednih točk, kot so Vinji Vrh ali Koglo nad Šmarješkimi Toplicami, Sedlata gorica v Dolenjskih Toplicah ali Trška gora . V vseh letnih časih pa Gorjanci ponujajo odlično priložnost za ljubitelje gorskega kolesarjenja in pohodništva, saj jih privabljajo s svojo divjo naravo, gozdnimi potmi in čudovitimi razgledi.

Foto: Jošt Gantar

Novo mesto – kolesarska prestolnica Slovenije

Novo mesto je zaradi odlične infrastrukture, bogate kolesarske tradicije in razgibanega terena idealna destinacija za vse vrste kolesarjev. Zaključek dirke Po Sloveniji se vsako leto zgodi prav na novomeškem Glavnem trgu. Mesto ima tudi edini pokriti velodrom v Sloveniji v radiju 500 kilometrov, zanimivo krožno pot čez sedem gričev, pump track in številne poti ob reki Krki ter vinorodnih goricah, med katerimi izstopajo Trška gora z atraktivno vstopno točko ter MTB parki za adrenalina željne kolesarje. Novo mesto pa je tudi nepogrešljiv del doživetja Slovenia Green Wellness Route , namenjenega vsem, ki se zavedajo pomena trajnostnega raziskovanja.

Foto: Joško Šimic

Kolesarjenje in kulinarika z roko v roki

Po vaših kolesarskih podvigih se gotovo prileže postanek v dolenjskih gostilnah in restavracijah , kjer vas pričakajo z domačimi jedmi, pripravljenimi iz lokalnih sestavin. Od tradicionalnih enolončnic in štrukljev, mesnin in sirov do sezonskih zelenjavnih jedi in sladkih dobrot ter seveda vse bolj prepoznavnega cvička – okusi Dolenjske so preprosti, a polni značaja.

Foto: Razvojni center Novo mesto

Razvajanje po kolesarjenju – med termalno vodo in vinogradi

Po aktivnem dnevu na kolesu si telo zasluži počitek – zato je obisk term idealna izbira za sprostitev in regeneracijo . Na Otočcu, v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah vas pričakajo termalne vode, savne in wellness storitve, ki obnovijo moči in razvajajo čute. Za popolno dolenjsko izkušnjo pa priporočamo prenočitev v zidanici med vinogradi. Dolenjske zidanice ponujajo mir, domačnost in čudovite razglede, hkrati pa so odlično izhodišče za nove kolesarske ture.