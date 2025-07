Italija finalistka Hopmanovega pokala

Teniški reprezentanci Italije in Francije sta se pomerili na odločilni tekmi skupine za mesto v finalu Hopmanovega pokala, tekmovanja mešanih parov, z 2:1 pa so v Bariju zmagali Italijani. V nedeljskem finalu se bodo pomerili z zmagovalcem skupine A, v kateri nastopajo Španija, Grčija in Kanada.