Ivanišević o nekdanji ženi: Financiral sem njo in njenega partnerja, ona ni nikoli delala

Sodni boj upokojenega hrvaškega teniškega asa Gorana Ivaniševića proti nekdanji ženi Tatjani Dragović, ki traja že več let, se je ta teden na sodišču v Zagrebu nadaljeval z maratonsko, šesturno obravnavo.

Ivanišević je tožbo proti nekdanji ženi in materi njegovih dveh otrok vložil, ker mu po njegovih besedah dolguje več kot 2,4 milijona evrov. "Tožbo proti Tatjani sem vložil, ker mi je odtujila denar. Gre za denar, ki ni del skupnega premoženja in ki sem ga jaz prislužil. Bila sva dogovorjena, da bo ta denar vrnila, a se to ni zgodilo, zato smo zdaj tukaj, kjer smo," je 53-letni Ivanišević po poročanju Jutarnjega lista dejal na sodišču.

Med podrobno razlago, kaj se je dogajalo z denarjem, ki ga zdaj terja od nekdanje žene, je izjavil tudi, da je od leta 2014 "financiral Tatjano, njenega partnerja in njuno družino, pa tudi svojo".

Novi partner Tatjane Dragović je glasbenik Vlaho Arbulić, skupaj sta že več kot deset let, v zvezi se jima je rodila hči. Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Še naprej sem ju financiral, ker niti ona niti njen novi partner nista delala," je dejal o 47-letni Tatjani Dragović in njenem 12 let mlajšem partnerju Vlahu Arbuliću, "financiranje je šlo s skupnega računa v Monaku, s katerega je ona dvigovala denar. Zdaj hočem, da mi ta denar vrne. Ona ni nikoli delala, ta denar je bil moj zaslužek."

Ivanišević je še izjavil, da je nekdanja žena "prenakazovala denar za vse, kar je potrebovala v življenju" in da je to on "gledal celih pet let".

Ivanišević je tožbo proti Tatjani Dragović vložil leta 2023, tožil pa je tudi njuno hčer Amber in od nje zahteval vrnitev polovice stanovanja, ki naj bi ji ga protipravno podarila mama. Tatjana Dragović ga je medtem obtožila, da je bil do nje nasilen.

